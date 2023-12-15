وزير الخارجية: لا حديث عن المستقبل دون وقف إطلاق النار في غزة

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فال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إنه لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل في ظل ما يحدث في غزة.





150 دولة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار. اضافة اعلان



pic.twitter.com/9JvnV1sEj7 فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل في ظل ما يحدث في غزة #الإخبارية December 15, 2023

السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة







وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: المجموعة العربية تعمل على قرار جديد يهدف إلى إيجاد حل عاجل لإيصال المساعدات داخل قطاع غزة فيديو | ردا على سؤال #الإخبارية ..وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: المجموعة العربية تعمل على قرار جديد يهدف إلى إيجاد حل عاجل لإيصال المساعدات داخل قطاع غزة pic.twitter.com/Mc2nVAmJIt December 15, 2023

فلسطين تطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار



اجتماع رسمي مع رئيس وزراء مملكة النرويج



مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة



محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة



ضمان تأمين الممرات الإغاثية



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وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للجنة الوزارية المشتركة لبحث، أن أوضاع غزة أكثر من 150 دولة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار.وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل، مؤكدًا أن المجموعة العربية تعمل على قرار جديد يهدف إلى إيجاد حل عاجل لإيصال المساعدات داخل قطاع غزة.وأضاف أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة، ولكن يجب معالجة السياق الأوسع أولا، الجميع يعرف قدرة وقوة السلطة الفلسطينية في إدارة الضفة الغربية، مبينًا أنه إذا كان هناك مسار يمكن الاعتماد عليه نحو فلسطين سنرى السلطة الفلسطينية أكثر قدرة في تحمل مسؤوليتها.وأعرب عن أمله أن يطرح قرار وقف إطلاق النار في غزة مرة أخرى في مجلس الأمن وألا تستخدم أمريكا حق الفيتو.من ناحيته طالب وزير خارجية فلسطين بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية دون تحكم أو سيطرة من قوات الاحتلال.وأكد أن قوات الاحتلال تهدف من هذه الحرب إلى إحداث الدمار الشامل والقضاء على الشعب الفلسطيني ومحاولة جعل غزة مكانا غير قابل للعيش.يأتي هذا في وقت عقد فيه أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية، اليوم، في العاصمة النرويجية أوسلو، اجتماعاً رسمياً مع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا النورديك (النرويج - الدنمارك - السويد - فنلندا - آيسلندا) ودول اتحاد البنلوكس (هولندا - بلجيكا – لوكسمبورج.وشارك في الاجتماع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.وجرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، مجددين موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأكد أعضاء اللجنة أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن.وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.