شاهد.. سيول عارمة تجتاح الطرق في تهامة قحطان بعسير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول العارمة في تهامة قحطان في منطقة عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.



سيول في تهامة قحطان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



📍سيل شري في تهامة قحطان

بمنطقة #عسير

الخميس ١ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

9 مايو 2024م

متابعة | خالد القحطاني

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. pic.twitter.com/tGR4COTEUo — طقس (@tqqs) May 9, 2024

ووثق مقطع فيديو متداول، السيول تجتاح الطرق في تهامة قحطان، بعد الحالة المطرية على المنطقة، كما وثق المقطع، خروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء.وتشهد العديد من المناطق حالة من التقلبات الجوية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة.وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع أهمية الحرص وتوخي الحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى اكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاة مضيق باب المندب ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي ولأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.