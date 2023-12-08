وزير الخارجية: هدفنا الأساسي وقف الاعتداءات الإرهابية على غزة

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أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن الهدف الأساسي الآن هو وقف الاعتداءات الإرهابية على غزة. اضافة اعلان

وفي تصريحات له أكد بن فرحان، أن رسالة المملكة هي أن يكون هنالك مسار آمن للسلام وإحداث الحلول الحقيقية.



pic.twitter.com/hGXy3A40GF فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: رسالتنا هي أن يكون هنالك مسار آمن للسلام وإحداث الحلول الحقيقية #الإخبارية December 8, 2023

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 17177 شهيدا



نداء استغاثة للمجتمع الدولي



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة نقاش ينظمها "Wilson Center" بمشاركة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.وأوضح أن الصراعات المدنية التي نشاهدها تلامس المجتمع العالمي لا نقبلها ويجب أن تكون هنالك مسارات مختلفة.يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 62 على التوالي إلى 17177 شهيدا.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين شهداء العدوان 7729 طفلا، بالإضافة إلى توثيق وجود 7700 مفقودا، معظهم فقد تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف.وأشارت وزارة الصحة، أن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة، تجاوز 46 الف جريحا، استشهد المئات منهم لعدم توفر العلاج لهم في مستشفيات القطاع التي تعاني من القصف والحصار الإسرائيلي، ونفاذ الأدوية والوقود منذ عدة أسابيع.وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لانقاذ حياة آلاف الجرحى، من خلال إرسال شحنات عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل جرحى العدوان للعلاج في الخارج قي ظل الانهيار في المنظومة الصحية في قطاع غزة.