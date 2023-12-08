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وزير الخارجية: هدفنا الأساسي وقف الاعتداءات الإرهابية على غزة

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اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية
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أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن الهدف الأساسي الآن هو وقف الاعتداءات الإرهابية على غزة.اضافة اعلان
وفي تصريحات له أكد بن فرحان، أن رسالة المملكة هي أن يكون هنالك مسار آمن للسلام وإحداث الحلول الحقيقية.


جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة نقاش ينظمها "Wilson Center" بمشاركة اللجنة الوزارية  المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وأوضح أن الصراعات المدنية التي نشاهدها تلامس المجتمع العالمي لا نقبلها ويجب أن تكون هنالك مسارات مختلفة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 17177 شهيدا

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 62 على التوالي إلى 17177 شهيدا.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين شهداء العدوان 7729 طفلا، بالإضافة إلى توثيق وجود 7700 مفقودا، معظهم فقد تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف.

 وأشارت وزارة الصحة، أن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة، تجاوز 46 الف جريحا، استشهد المئات منهم لعدم توفر العلاج لهم في مستشفيات القطاع التي تعاني من القصف والحصار الإسرائيلي، ونفاذ الأدوية والوقود منذ عدة أسابيع.

نداء استغاثة للمجتمع الدولي

 وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لانقاذ حياة آلاف الجرحى، من خلال إرسال شحنات عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل جرحى العدوان للعلاج في الخارج قي ظل الانهيار في المنظومة الصحية في قطاع غزة.


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