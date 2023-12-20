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"هيئة الطرق" تُعلن افتتاح الحركة المرورية على ازدواج طريق "المجمعة – شقراء" بالرياض

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افتتاح الحركة المرورية على ازدواج طريق "المجمعة – شقراء"
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أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الأربعاء، عن افتتاح الحركة المرورية على مشروع ازدواج طريق المجمعة شقراء.

تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرقاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الطريق يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية، ويبلغ طول الطريق 36 كم، بتكلفة تقدر بأكثر من 70 مليون ريال.

الطريق يخدم القادمين من اتجاه الكويت وحفر الباطن

وأضافت أن المشروع يهدف لخدمة مستخدمي الطريق القادمين من اتجاه الكويت وحفر الباطن، وصولاً إلى المجمعة للتوجه إلى مكة المكرمة.

رفع مستوى السلامة المرورية

وأكدت أن المشروع يعمل على تسهيل وفصل الحركة المرورية لمستخدمي طريق القصيم شقراء، بإنشاء جسر تقاطع بين طريق المجمعة شقراء وطريق القصيم شقراء، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث من خلال استكمال تنفيذ ازدواج طريق القصيم شقراء، مع خدمة المزارع المحيطة من شقراء إلى أشيقر، وذلك من خلال تنفيذ طريق خدمة.

تنفيذ حزمة من الأعمال على طريق "المجمعة – شقراء"

وبينت أنه تم تنفيذ حزمة من الأعمال على الطريق، حيث بلغت كمية الأسفلت المستخدمة أكثر من 84 ألف متر مكعب، وتركيب أكثر من 12 ألف قطعة من العلامات الأرضية، مع تنفيذ الدهانات الأرضية على أكثر من 149 كم، وتركيب أكثر من 48 لوحة إرشادية.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تواصل جهودها للوصول لطرق رائدة ومستدامة، وذلك من منطلق دور الهيئة في الإشراف على شبكة الطرق في المملكة وتنظيم هذا القطاع الحيوي.
كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.

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