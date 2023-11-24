عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة
مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة التاسعة صباحًا.
حالة من الضباب والشبورة على الرياضوأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل
منطقة الرياض ومحافظات "الدرعية والعاصمة والمزاحمية وضرما ومرات والدوادمي
وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء".
حالة من الضباب على المنطقة الشرقيةوبين أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب
والشبورة تشمل محافظات "الأحساء وبقيق والعديد والخفجي والنعيرية وحفر الباطن
وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".
وأضاف أن الضباب يمتد إلى منطقة حائل وتشمل "الحائط والغزالة والسليمي والشملي والكهفة والمستجدة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق".
الحالة الضبابية تمتد
لمناطق القصيم وحائلكما
تمتد الشبورة والضباب إلى منطقة القصيم لتشمل محافظات "البدائع والأسياح
والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب
والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
وبين المركز أن الضباب سيغطي منطقة الحدود الشمالية ويشمل محافظات "العويقيلة وطريف وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر".