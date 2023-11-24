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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

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ضباب وشبورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة التاسعة صباحًا.اضافة اعلان

حالة من الضباب والشبورة على الرياض

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة الرياض ومحافظات "الدرعية والعاصمة والمزاحمية وضرما ومرات والدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء".


حالة من الضباب على المنطقة الشرقية

وبين أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات "الأحساء وبقيق والعديد والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".


وأضاف أن الضباب يمتد إلى منطقة حائل وتشمل "الحائط والغزالة والسليمي والشملي  والكهفة والمستجدة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق".

الحالة الضبابية تمتد لمناطق القصيم وحائل

كما تمتد الشبورة والضباب إلى منطقة القصيم لتشمل محافظات "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".


وبين المركز أن الضباب سيغطي منطقة الحدود الشمالية ويشمل محافظات "العويقيلة وطريف وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر".


شبورة ورياح وأمطار على معظم الأنحاء

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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