السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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عاجل.. الأحد.. انطلاق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

اختبار القدرات المعرفية - قياس - تقويم التعليم
أرشيفية
أ أ
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يبدأ الأحد اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب، وفق ما أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الطلبة المستهدفون اضافة اعلان

ويستهدف الاختبار، طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في جميع المسارات، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.

ما هو اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"؟

يعد الاختبار مقياسًا موحدًا لجميع خريجي المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية في ما بعد الثانوية العامة على دقة الاختيار للطلاب، حيث تشترط بعض الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها. 

مقرات الاختبار

95 مقرًا للطلاب.
108 مقرات للطلاب.

أنواع الاختبار

الاختبار "العلمي" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد العلمية.
الاختبار "النظري"  يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد النظرية.

أسئلة الاختبار 

تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة:
الأول الثانوي  - الثاني الثانوي - الثالث الثانوي.

فترات الاختبار

الفترة الأولى من 12 إلى 15 مايو 2024.
الفترة الثانية من 23 إلى 27 مايو 2024.

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