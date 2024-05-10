عاجل.. الأحد.. انطلاق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

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يبدأ الأحد اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب، وفق ما أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب.





الطلبة المستهدفون



ما هو اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"؟



مقرات الاختبار



أنواع الاختبار



أسئلة الاختبار



فترات الاختبار



ويستهدف الاختبار، طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في جميع المسارات، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يعد الاختبار مقياسًا موحدًا لجميع خريجي المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية في ما بعد الثانوية العامة على دقة الاختيار للطلاب، حيث تشترط بعض الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها.95 مقرًا للطلاب.108 مقرات للطلاب.الاختبار "العلمي" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد العلمية.الاختبار "النظري" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد النظرية.تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة:الأول الثانوي - الثاني الثانوي - الثالث الثانوي.الفترة الأولى من 12 إلى 15 مايو 2024.الفترة الثانية من 23 إلى 27 مايو 2024.