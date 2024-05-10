يجري من 40 يومًا.. وادي تربة ما زال يتدفق شرق الطائف (فيديو)

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مدار أربعين يومًا، ما زالت السيول تجري متدفقة بوادي تربة، نتيجة استمرار تساقط
الأمطار بغزارة مع حبات البرد وتقلبات جوية بمنطقة مكة.
وادي تربة ما زال يتدفق شرق الطائف منذ 40 يومًاوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار جريان سيول وادي تربة
شرق الطائف بصفاء وبياض مياهه على مدار 40 يومًا.
أمطار
رعدية وزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي
الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر". رياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار.
📍وادي #تربة شرق #الطائف— طقس (@tqqs) May 10, 2024
أكمل 40 يوم من الجريان وكأنه نهر جاري بصفاوة مياهه😍👌🏻
" ماشاء الله جريان تاريخي "
الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
10 مايو 2024م
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