يجري من 40 يومًا.. وادي تربة ما زال يتدفق شرق الطائف (فيديو)

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على مدار أربعين يومًا، ما زالت السيول تجري متدفقة بوادي تربة، نتيجة استمرار تساقط الأمطار بغزارة مع حبات البرد وتقلبات جوية بمنطقة مكة.





وادي تربة ما زال يتدفق شرق الطائف منذ 40 يومًا



أمطار رعدية وزخات من البرد





أكمل 40 يوم من الجريان وكأنه نهر جاري بصفاوة مياهه😍👌🏻

" ماشاء الله جريان تاريخي "

الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

10 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/dBMvO1hQz2 📍وادي #تربة شرق #الطائف أكمل 40 يوم من الجريان وكأنه نهر جاري بصفاوة مياهه😍👌🏻" ماشاء الله جريان تاريخي "الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ10 مايو 2024م May 10, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار جريان سيول وادي تربة شرق الطائف بصفاء وبياض مياهه على مدار 40 يومًا.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر". رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.