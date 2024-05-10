السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يجري من 40 يومًا.. وادي تربة ما زال يتدفق شرق الطائف (فيديو)

43545
جريان وادي تربة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

على مدار أربعين يومًا، ما زالت السيول تجري متدفقة بوادي تربة، نتيجة استمرار تساقط الأمطار بغزارة مع حبات البرد وتقلبات جوية بمنطقة مكة.اضافة اعلان

وادي تربة ما زال يتدفق شرق الطائف منذ 40 يومًا

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار جريان سيول وادي تربة شرق الطائف بصفاء وبياض مياهه على مدار 40 يومًا.


أمطار رعدية وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر". رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني،  تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

اقرأ أيضا

عاجل.. موعد صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين

عاجل.. الأحد.. انطلاق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

الأحد.. انطلاق اختبارات "نافس" بمشاركة أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة

ما تأثيرها على المملكة؟.. عاصفة شمسية متوقعة تضرب الأرض بهذا الموعد

"هيئة الطرق": جاهزية طرق المدينة لاستقبال ضيوف الرحمن

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

5ف 6:42 م الجمعة، 10 مايو 2024

مطر وبرد وسيول.. ماذا يجري غرب القصيم؟

غ74545 1:49 م الخميس، 09 مايو 2024

نهر جاري.. شاهد وادي تربة شرق الطائف يواصل التدفق

56456ف54 9:02 ص الثلاثاء، 23 أبريل 2024

دراسة تُحذر: توقعات بزيادة وتيرة الأمطار القوية على جميع مناطق المملكة

طريق الدمام السريع 12:57 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

طقس الشرقية.. شاهد ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطريق "الدمام -الرياض" السريع؟