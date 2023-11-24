بالفيديو.. الطائرة الـ18للمملكة تصل مطار العريش لإغاثة متضرري غزة

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وصلت مدينة الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية العشرين التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع،
إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.
الطائرة تحمل سيارات إسعاف لغزةوتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من
المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع
غزة.
دور تاريخي للمملكة في مساعدة فلسطينوتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود
بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
استمرار إرسال طائرات المساعدة من المملكة لغزة الجدير بالذكر أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية إرسال
طائرتين إغاثيتين بالتنسيق مع وزارة الدفاع تحملان على متنهما 4 سيارات إسعاف.
فيديو | "بحرا وجوا" إنسانية مستمرة وبلا حدود..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2023
الطائرة السعودية الـ18 تصل مطار العريش لإغاثة متضرري #غزة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/EC7R2oCaeG