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بالفيديو.. الطائرة الـ18للمملكة تصل مطار العريش لإغاثة متضرري غزة

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وصول الطائرة لاـ 18 للعريش
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وصلت مدينة الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية العشرين التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.اضافة اعلان


الطائرة تحمل سيارات إسعاف لغزة

وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

دور تاريخي للمملكة في مساعدة فلسطين

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.


استمرار إرسال طائرات المساعدة من المملكة لغزة

الجدير بالذكر أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية إرسال طائرتين إغاثيتين بالتنسيق مع وزارة الدفاع تحملان على متنهما 4 سيارات إسعاف.

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