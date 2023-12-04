افتتاح 188 كم بشكل متصل من ازدواج طريق "الخرمة - رنية – بيشة"

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح حركة المرور على 188 كم من مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم. اضافة اعلان





افتتاح 188 كم بشكل متصل



تحسين جودة الطرق



الوصول للمؤشر السادس عالميًا



ويبدأ الجزء المتصل من طريق الطائف - الرياض السريع ويمر بمحافظة الخرمة ويصل إلى محافظة رنية.كما جرى الانتهاء من أجزاء أخرى من المشروع في مناطق متفرقة بطول 110 كم، حيث تبقى من تنفيذ المشروع 62 كم.وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة الطرق وخدماتها، وتقليل حوادث السير، ورفع مستوى السلامة المرورية.كما تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.