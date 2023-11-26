طولها 6500 كم.. طرق القصيم تعزز الاقتصاد وجودة الحياة

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تعد منطقة القصيم إحدى أهم مناطق المملكة كونها في منطقة جغرافية ذات ميزة تنافسية تقع بين عاصمة المملكة الرياض ومنطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان

وتتميز منطقة القصيم بالمزارع الفريدة والمصانع التنموية، إضافة لعدد من المناطق التراثية والسياحية.





6500 كم من الطرق



طرق جديدة تحت الإنشاء



السادس عالميًا في 2030



وتمتاز منطقة القصيم بشبكة طرق رائدة تعزز من الحركة السياحية والاقتصادية والتنموية، وتعزز من جودة الحياة بالمنطقة، من خلال ترابط محافظاتها وقراها بشبكة طرق تتجاوز 6500 كم، تم بناؤها على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى 285 جسرًا، وأسهمت هذه الطرق والجسور في تنمية هذه المنطقة الحيوية في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.وتواصل الهيئة العامة للطرق التي تعد الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق، والمشغلة للطرق خارج النطاق العمراني جهودها في الارتقاء بهذه الطرق عبر مشاريع الصيانة الدورية، حيث تعمل على صيانة هذه الطرق بشكل مستمر باستخدام العديد من التقنيات الحديثة، كما ويجري العمل على إنشاء عدد من الطرق بواقع 229 كم، بأعلى معايير الجودة والسلامة.يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعد الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق وتم اعتمادها في عام 2022م من قبل مجلس الوزراء، بالعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول بالمملكة للمؤشر السادس عالمياً بحلول عام 2030م.