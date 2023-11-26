طولها 6500 كم.. طرق القصيم تعزز الاقتصاد وجودة الحياة

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تعد منطقة القصيم إحدى أهم مناطق المملكة كونها في
منطقة جغرافية ذات ميزة تنافسية تقع بين عاصمة المملكة الرياض ومنطقة المدينة
المنورة.
وتتميز منطقة القصيم بالمزارع الفريدة والمصانع التنموية، إضافة لعدد من المناطق التراثية والسياحية.
6500 كم من الطرق وتمتاز
منطقة القصيم بشبكة طرق رائدة تعزز من الحركة السياحية والاقتصادية والتنموية،
وتعزز من جودة الحياة بالمنطقة، من خلال ترابط محافظاتها وقراها بشبكة طرق تتجاوز
6500 كم، تم بناؤها على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى 285 جسرًا، وأسهمت هذه
الطرق والجسور في تنمية هذه المنطقة الحيوية في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها
الله-.
طرق جديدة تحت الإنشاء وتواصل
الهيئة العامة للطرق التي تعد الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق، والمشغلة للطرق
خارج النطاق العمراني جهودها في الارتقاء بهذه الطرق عبر مشاريع الصيانة الدورية،
حيث تعمل على صيانة هذه الطرق بشكل مستمر باستخدام العديد من التقنيات الحديثة،
كما ويجري العمل على إنشاء عدد من الطرق بواقع 229 كم، بأعلى معايير الجودة
والسلامة.
السادس عالميًا في 2030 يذكر أن
الهيئة العامة للطرق تعد الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق وتم اعتمادها في عام
2022م من قبل مجلس الوزراء، بالعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي
ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول بالمملكة للمؤشر السادس
عالمياً بحلول عام 2030م.
شبكة طرق منطقة #القصيم— الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) November 25, 2023
مــمــكـنــة للـســيـاحـــة 🌍
داعــمــــة للـتـــــجــــارة 🚚
مساهمة في جودة الحياة ✅#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/7sLSF7gTcK