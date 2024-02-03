السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

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هل القرض العقاري يؤثر على الدعم؟ توضيح مهم من حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات.

حساب المواطن والقرض العقاري


جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مستفيد قال فيه : "هل من راتبه كان 13000 ألف ريال والتزم بقرض عقاري وأصبح راتبه 6500 ريال لمدة 25 سنة، هل يسجل الراتب الأول أو أسجل الراتب الثاني علمآ أن نصف الراتب قرض والذي ينزل بالصرافة هو الراتب الثاني.؟".

وأجاب حساب المواطن، بقوله : "حياك الله، لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية ، يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات ،نسعد بخدمتك


وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 75 - لشهر فبراير للمستفيدين المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.

موعد صرف الدفعة 75 من حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول موعد إيداع دفعة شهر فبراير: يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير".


أهلية الدفعة 75 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن يوم الأحد الماضي عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( من هنا)

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق 
الدخول على دراسة الأهلية 
الضغط على تقديم اعتراض
طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيسي عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق
 طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق

المستهدفون من حساب المواطن

تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.



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