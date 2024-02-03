هل القرض العقاري يؤثر على الدعم؟ توضيح مهم من حساب المواطن

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات.





حساب المواطن والقرض العقاري



جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مستفيد قال فيه : "هل من راتبه كان 13000 ألف ريال والتزم بقرض عقاري وأصبح راتبه 6500 ريال لمدة 25 سنة، هل يسجل الراتب الأول أو أسجل الراتب الثاني علمآ أن نصف الراتب قرض والذي ينزل بالصرافة هو الراتب الثاني.؟".وأجاب حساب المواطن، بقوله : "حياك الله، لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية ، يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات ،نسعد بخدمتك



وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 75 - لشهر فبراير للمستفيدين المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.





موعد صرف الدفعة 75 من حساب المواطن



أهلية الدفعة 75 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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