الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد إيداع دفعة يناير .. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تحديث البيانات

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم المستفيد تحديث البيانات في البرنامج وذلك في حالة لم يطرأ أي تغيير عليها.

تحديث بيانات حساب المواطناضافة اعلان


جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال مستفيد قال فيه : "هل صحيح يلزم لنا التحديث للبيانات في الموقع؟".
وأجاب حساب المواطن، بقوله: "عزيزي المستفيد، لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك".

إيداع دعم حساب المواطن

هذا وبدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.

حساب المواطن


حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق، عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

اقرأ أيضا

بعد إيداع دفعة يناير .. حساب المواطن : الدعم مستمر حتى هذا الموعد

"دعوات بالخير والبركة".. ردود فعل واسعة بعد إيداع دفعة يناير في حساب المواطن

الدوريات البرية لحرس الحدود تحبط تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بجازان

وزير الإعلام يُدشّن باب التسجيل في المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة

"شاملاً الدعم الإضافي".. حساب المواطن: إيداع الدعم المخصص لشهر يناير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 12:27 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

"دعوات بالخير والبركة".. ردود فعل واسعة بعد إيداع دفعة يناير في حساب المواطن

حساب مواطن 12:04 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

"شاملاً الدعم الإضافي".. حساب المواطن: إيداع الدعم المخصص لشهر يناير

حساب المواطن 3:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير خروج التابع على الدفعة الجديدة

حساب المواطن 10:26 م الإثنين، 01 يناير 2024

صدور نتائج الأهلية للدورة 74 من حساب المواطن.. إليكم رابط التحقق

اقرأ أيضا

أمطار الطائف
11:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

هطول أمطار على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية

التعليم
10:17 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل .. توضيح مهم من التعليم بشأن حركة النقل للمعلمين والمعلمات

أهم 10
10:03 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وسعر غير متوقع لمتر الأراضي في نرجس الرياض

مساند
9:53 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

هل يمكن نقل خدمات العامل حال وجود مخالفات مرورية؟ مساند يوضح

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات
2:00 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. التأمينات تكشف تأثير العمل في القطاع الخاص على الراتب التقاعدي

حساب المواطن - الدعم الشهري
1:32 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

مع بدء نزول دعم شهر يناير .. كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد وكيف يتم احتسابه؟

مواقيت الصلاة
1:27 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

الأربعاء 28 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

سعد الخثلان
1:26 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

يزيل العوائق الداخلية والخارجية.. دعاء جامع لا ينبغي أن يفوت المسلم

WhatsApp Image 2024-01-09 at 6.15.36 PM
1:01 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

5 مهن يسمح لأصحابها بالعمل بدون كفيل .. وعدة مميزات لإلغاء الكفالة

سفارة المملكة في أوغندا
1:00 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

تحذير عاجل من سفارة المملكة في كندا للمواطنين