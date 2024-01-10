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عاجل.. بعد إيداع الدعم للدفعة الـ 74.. توضيح من حساب المواطن بشأن الحد المانع

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أكد برنامج حساب المواطن، أن الحد المانع يختلف ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها.
جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد، استفسر بشأن عدم إيداع  الدعم والمقصود بالحد المانع.اضافة اعلان

حساب المواطن والحد المانع


وأجاب حساب المواطن، بقوله: "يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية اضغط هنا⁩ ، نسعد بخدمتك

وكان برنامج حساب المواطن، قد أكد أنه لا يلزم المستفيد تحديث البيانات في البرنامج وذلك في حالة لم يطرأ أي تغيير عليها.

تحديث بيانات حساب المواطن


جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال مستفيد قال فيه : "هل صحيح يلزم لنا التحديث للبيانات في الموقع؟".
وأجاب حساب المواطن، بقوله: "عزيزي المستفيد، لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك".

إيداع دعم حساب المواطن

هذا وبدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.

حساب المواطن


حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق، عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

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