عاجل.. بعد إيداع الدعم للدفعة الـ 74.. توضيح من حساب المواطن بشأن الحد المانع

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أكد برنامج حساب المواطن، أن الحد المانع يختلف ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد، استفسر بشأن عدم إيداع الدعم والمقصود بالحد المانع. اضافة اعلان





حساب المواطن والحد المانع



تحديث بيانات حساب المواطن



إيداع دعم حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

