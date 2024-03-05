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مواطن ومقيمان.. الإطاحة بمروجي مخدرات في عسير

المديرية العامة المخدرات
أرشيفية
أ أ
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة عسير لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

التعاون مع الأمن:

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].. وأكدت أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

ضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ "الفقع" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة "10,000" ريال، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة "5000" ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و "999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

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