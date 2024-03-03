داهم أوكارهم.. الأمن يوجه ضربات قاصمة ويُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 18,000 قرص خاضع للتداول الطبي



ضبط 3 أشخاص لترويجهم نبات القات المخدر



إحباط تهريب 105 كيلوجرامات من نبات القات



نشاط مكثف لحرس الحدود في قطاع الربوعة



الأمن يُفاجئ تجار السموم ويوجه ضربة قاصمة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

