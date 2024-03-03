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داهم أوكارهم.. الأمن يوجه ضربات قاصمة ويُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 18,000 قرص خاضع للتداول الطبي

ففي منطقة عسير، أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب 18,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة ظهران الجنوب، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتسليمها لجهة الاختصاص.

ضبط 3 أشخاص لترويجهم نبات القات المخدر

كما تم ضبط مخالفيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن لترويجهم نبات القات المخدر وضُبط بحوزتهم سلاح وذخيرة مخبأة في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة ‏ظهران الجنوب، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 105 كيلوجرامات من نبات القات

وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 105 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

نشاط مكثف لحرس الحدود في قطاع الربوعة

في الوقت نفسه، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 38 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الأمن يُفاجئ تجار السموم ويوجه ضربة قاصمة

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة أيضًأ، تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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