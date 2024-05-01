لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بأحياء الخبر والدمام؟

أ أ

بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار وأغرقت الشوارع والطرق والأحياء بمحافظتي الخبر والدمام بالشرقية.







السيول تحول أحياء الخبر والدمام لبحيرات





الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ

1 مايو 2024م

.

. pic.twitter.com/a0ZkCtHniU 🔴 السيول في شوارع #الخبر الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ1 مايو 2024م May 1, 2024



"الشوارع تغطت بالسيل"

الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ

1 مايو 2024م

📸 | احمد المحسن

.

. pic.twitter.com/kY0iux3fXh 🔴 ارتفاع منسوب مياه الأمطار في حي المنار بـ #الدمام "الشوارع تغطت بالسيل"الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ1 مايو 2024م📸 | احمد المحسن May 1, 2024

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع منسوب مياه الأمطار في حي المنار بالدمام، وأغرقت الشوارع والطرقات في الخبر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.