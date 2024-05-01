لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بأحياء الخبر والدمام؟

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت
السيول المتدفقة كالأنهار وأغرقت الشوارع والطرق والأحياء بمحافظتي الخبر والدمام
بالشرقية.
السيول
تحول أحياء الخبر والدمام لبحيراتوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع منسوب مياه الأمطار
في حي المنار بالدمام، وأغرقت الشوارع والطرقات في الخبر.
🔴 السيول في شوارع #الخبر— طقس (@tqqs) May 1, 2024
الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ
1 مايو 2024م
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🔴 ارتفاع منسوب مياه الأمطار في حي المنار بـ #الدمام— طقس (@tqqs) May 1, 2024
"الشوارع تغطت بالسيل"
الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ
1 مايو 2024م
📸 | احمد المحسن
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