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لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بأحياء الخبر والدمام؟

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سيول الدمام
أ أ
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار وأغرقت الشوارع والطرق والأحياء بمحافظتي الخبر والدمام بالشرقية.اضافة اعلان


السيول تحول أحياء الخبر والدمام لبحيرات

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع منسوب مياه الأمطار في حي المنار بالدمام، وأغرقت الشوارع والطرقات في الخبر.


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

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