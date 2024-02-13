فخ مُحكم.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 67 ألف قرص خاضع للتداول الطبي



إحباط ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التدول الطبي



ضبط شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر



إحباط تهريب 144 كيلوجرامًا من نبات القات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

