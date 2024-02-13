فخ مُحكم.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

أ أ
استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 67 ألف قرص خاضع للتداول الطبيففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البريّة لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 67,000 قرص
خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم
المضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط
ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التدول الطبيوفي
منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخص في محافظة
رفحاء لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التدول الطبي.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط
شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدروفي
منطقة مكة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافد بتأشيرة زيارة من
الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة الطائف لترويجهما 11 كيلوجرامًا من مادة الحشيش
المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.
إحباط
تهريب 144 كيلوجرامًا من نبات القات كما
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب 144
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.