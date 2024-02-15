ضربات مفاجئة.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط ترويج كميات من نبات القات المخدر



ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

