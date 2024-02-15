ضربات مفاجئة.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
ترويج كميات من نبات القات المخدرففي
منطقة عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن لترويجهما
نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة.
وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
ضبط
شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامينوفي
القصيم، قبضت دوريات الأمن على مواطنين في مدينة بريدة لترويجهما مادة الإمفيتامين
المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية
بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدركما
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن لترويجهما نبات القات
المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،
وإحالتهما لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.