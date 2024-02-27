من الجوف لجازان.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لمهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم، الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط 3 أشخاص لترويجهم مادة الحشيش



إحباط تهريب 150 كلجم من نبات القات المخدر



ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 390 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على شخص لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.





ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.





ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

