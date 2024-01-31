منصة قوى توضح موقف الموظف حال الانقطاع عن العمل

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أوضحت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، موقف الموظف حال الانقطاع عن العمل.
جاء ذلك في رد من منصة قوى، على استفسار مستفيد بشأن شروط الانطقاع عن العمل وموقف الموظيف حينها.
موقف الموظف حال الانقطاع عن العمل
وأجابت منصة قوى، بقولها: "حياك الله.. نسعد بخدمتكم و نفيدكم بأنه في حال توفر شروط الانقطاع عن العمل سيظهر الموظف في خدمة الانقطاع عن العمل و يمكن الدخول إليها من خلال الخطوات التالية:
- خدمة إدارة العقود
- ثم الموظفين المنقطعين عن العمل
- ثم طلب انقطاع موظف
- ثم يتم اختيار الموظف المعني
هل يمكن نقل
خدمات الموظف المتغيب؟
كذلك أكدت منصة "قوى" أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل (التغيب) بعد تقديمه، كما أنه في حال أصبحت حالة الموظف متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية فإنه لا يمكن نقل خدماته.
جاء ذلك على الصفحة الرسمية لمنصة "قوى" في "إكس" ردا على الاستفسار جاء فيه: "ماهي شروط الغاء بلاغ الهروب ونقل الكفالة؟ علما أن إقامتي منتهيه، ومهنتي مندوب مشتريات".
3 حالات لإسقاط الموظف المقيم1- نقل الخدمات
2- خرج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي
3- بعد مرور 60 يوم من تقديم طلب الانقطاع عن العمل
حالات نقل كفالة
العاملوأكدت منصة
"قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح
حالة الموظف متغيب عن العمل ولا يمكن نقل خدماته.
شروط نقل كفالة
العامل دون موافقة الكفيلوكانت وزارة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينت أن الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل
الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل.
1ـ إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.
2ـ لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
3ـ ثبوت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.