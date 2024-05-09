الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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وزير الخارجية يستقبل نظيره الفلسطيني

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم ، دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.اضافة اعلان

أخر المستجدات في فلسطين:

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات في فلسطين، لاسيما التطورات في قطاع غزة ومدينة رفح، إضافة إلى أولويات الحكومة الفلسطينية وبرنامج عملها.
حضر الاستقبال ، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، ومدير إدارة المشرق العربي محمد الحربي.

المملكة تُحمّل الاحتلال مسؤولية تكرار الجرائم

وفي وقت سابق، أُعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال.
 وقالت في بيان لها: "تُحمّل المملكة الاحتلال مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

الرياض تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية".

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