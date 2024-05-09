وزير الخارجية يستقبل نظيره الفلسطيني

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم ، دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.
أخر المستجدات في فلسطين: وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات في فلسطين، لاسيما التطورات في قطاع غزة ومدينة رفح، إضافة إلى أولويات الحكومة الفلسطينية وبرنامج عملها.
حضر الاستقبال ، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، ومدير إدارة المشرق العربي محمد الحربي.
المملكة تُحمّل الاحتلال مسؤولية تكرار الجرائموفي وقت سابق، أُعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال.
وقالت في بيان لها: "تُحمّل المملكة الاحتلال مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.