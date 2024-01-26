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توضيح مهم من "قوى" بشأن النقل أو الخروج النهائي لهذا الموظف

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منصة قوى
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أوضحت منصة قوى -الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة- أنه في حال أن الموظف أكمل سنة منذ دخولة للمملكة وتم تقديم له طلب انقطاع يمكنه إما النقل أو الخروج النهائي.اضافة اعلان

هذا الموظف متغيب عن العمل ولا يمكنه النقل

وأضافت على حسابها فيؤ منصة "إكس"، أنه في حال تجاوز الموظف مهلة الـ60 يوم ولم ينتقل يتحول تلقائي إلى متغيب عن العمل ولا يمكنه النقل.
وأكدت في الوقت نفسه، أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل بعد تقديمه، وذلك ردًا على استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية إلغاء طلب الانقطاع عن العمل.

منصة قوى وإلغاء طلب انقطاع عن العمل

وبينت أنه لا يمكن نقل خدمات موظف حالته متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية و وزارة الداخلية .

توضيح بشأن إنهاء خدمة عامل

وفي وقت سابق تفاعلت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال مستفيد بشأن إمكانية نقله على شركة أخرى بعد انتهاء عقده مع شركته.

طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر "قوى"

كما أكدت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية على أن العقود تتجدد تلقائيا في منصة "قوى" ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية.
وقالت الوزارة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال الحساب الشخصي في منصة قوى ثم خدمة العقود الوظيفية.




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