عاجل.. قوى : هذا الإجراء إلزامي لكل منشأة

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أكدت منصة قوى، أن الإفصاح إلزامي عن كل منشأة لديها أكثر من 50 موظفاً يعملون لديها.





الإفصاح عن عدد موظفي المنشآت اضافة اعلان



تحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية



حالات انتقال العامل المنزلي بدون موافقة كفيله



عدم استخراج رخصة العمل



إساءة معاملة العامل المنزلي

