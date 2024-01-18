عاجل.. قوى : هذا الإجراء إلزامي لكل منشأة

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أكدت منصة قوى، أن الإفصاح
إلزامي عن كل منشأة لديها أكثر من 50 موظفاً يعملون لديها.
الإفصاح عن عدد موظفي المنشآت
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جاء ذلك في رد من منصة قوى، على سؤال مستفيد قال فيه : "إذا عندي نشاطات مختلفة بالمنشأة ، والرئيسية إنشاء وعقارات وما تحتها فنادق ومحطات هل أكون ملزم بنشاطات كل منشأة؟".
وأجابت منصة قوى بقولها: "نفيدكم بأن الإفصاح إلزامي عن كل منشأة لديها أكثر من50 موظفاً, ليس على الكيان فقط ويمكنكم الاطلاع على الدليل الإجرائي من خلال الرابط "اضغط هنا".
تحديث
قرار نقل خدمات العمالة المنزلية
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد قامت بتحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل، وذلك بإضافة فقرات جديدة تمكن العامل من الانتقال في حالات معينة.
ونص القرار في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة 15 من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث مكنت هذه المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
حالات
انتقال العامل المنزلي بدون موافقة كفيلهونصت المادة الثانية على ما يلي:
"يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب
العمل الحالي في عدد من الحالات منها:
1ـ ثبوت تأخر صاحب العمل المنزلي عن دفع أجور العامل المنزلي لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي.
2ـ عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها للمملكة.
عدم
استخراج رخصة العمل3ـ عدم قيام
صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي
30 ثلاثين يومًا من انتهاء التاريخ المحدد لها.
4ـ قيام صاحب العمل المنزلي بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين، أو ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهدد صحته أو سلامته.
إساءة
معاملة العامل المنزلي5ـ ثبوت
قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي، أو
وجود شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل المنزلي.
6ـ تسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها دون ثبوت تسبب العامل المنزلي أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى.