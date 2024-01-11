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عاجل.. "قوى" : الموظف المقيم يسقط من المنشأة في ثلاث حالات

منصة قوى
منصة قوى
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حددت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة حالات إسقاط العامل أو الموظف من المنشآت.
جاء ذلك في رد من منصة قوى، على سؤال مواطن، قال فيه : "لدي عامل تم عمل خروج نهائي له ولكن لم يتم حذفه من قوى ؟؟ ما الحل؟".اضافة اعلان

حالات إسقاط العامل من المنشأة


وأجابت منصة قوى، بقولها: حياك الله .. نسعد بخدمتكم و نفيدكم بأن الموظف المقيم يسقط من المنشأة في الحالات التالية:

1- نقل الخدمات
2- غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي 
3- بعد مرور 60 يوم من طلب الانقطاع عن العمل 

وفي وقت سابق، أطلقت منصة "قوى" خدمة تسجيل فتح ملف للمنشآت الجديدة، إضافة إلى إغلاق المنشآت إلكترونيًا، "شطب ملف" عبر حساب الأعمال لدى المنصة مع إمكانية استرداد الرصيد الموجود.

شطب ملف المنشآت عبر "قوى"

وكانت خدمة "شطب الملف" تنفذ في السابق يدويًا، أو عن طريق البريد الإلكتروني عبر بعض فروع وزارة الموارد البشرية، ولكن التعديلات الجديدة سمحت بشطبها إلكترونياً عبر المنصة، وفقًا لـ "عكاظ".
وتشترط الوزارة لعملية شطب الملف: عدم وجود موظفين على رأس العمل في المنشأة، وعدم وجود تأشيرات غير مستخدمة، وخلو المنشأة من طلبات نقل خدمة قيد الإجراء، وعدم وجود عقود عمل سارية.

شروط إتمام عملية شطب ملف المنشأة

وشملت الشروط أيضًا، خلو المنشأة من مديونيات رخص العمل، خلو المنشأة من المخالفات، لا توجد قضايا على المنشأة، عدم وجود ملاحظات على المنشأة، لا توجد فاتورة مجمعة غير مسددة».
ويحق لوزارة الموارد البشرية فرض غرامات على المنشآت التي فتحت ملفاتها أخيراً، في حال لم يكن النشاط المعلن متوافقاً مع النشاط الذي تمارسه المنشأة.

خدمة "نوع الراتب" أثناء توقيع العقد في المنصة

وأتاحت المنصة خلال الفترة الماضية خاصية إضافة "نوع الراتب» أثناء توقيع العقد في المنصة، إذ يتمكن صاحب العمل من تحديد الراتب الأساسي.
وحددت الراتب الأساسي على أن يكون إما راتباً ثابتاً لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو متغيراً مرتبطاً بنسبة، مع توضيح هذه النسبة في أيقونة "قاعدة الحساب"، مثل أن يمنح الموظف 20% من المبيعات.

أتاحة خدمة طلب التعريف بالراتب

وأتاحت المنصة للموظفين طلب التعريف بالراتب، إذ يمكنها اعتماد طلبات شهادات التعريف بالراتب المرسلة من الموظفين، وتحتوي على معلومات أساسية حول راتب الموظف ومدة عمله.

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