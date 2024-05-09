الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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من بنجلاديش وجنوب أفريقيا.. وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" إلى المملكة

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من الاستقبال
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وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية بنجلاديش، اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي.اضافة اعلان

سفير جمهورية بنغلاديش:

وكان في استقبالهم سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، وقائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم.

وفود جنوب أفريقيا:

وفي وقت سابق، استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية ممثلة بالفرع رقم (13) التابع لشركة "إثراء الخير لخدمات الحجاج اليوم أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج القادمين من جمهورية جنوب أفريقيا والبالغ عددهم 49 حاجاً.
وكان في استقبال الحجاج بمقر إقامتهم في مكة المكرمة فريق شركة "إثراء الخير" برئاسة الدكتور محمد زواري، ومدير الفرع رقم 13 محمد خالد علوي، ووليد خالد علوي، فضلاً عن مدير مركز (25) التابع للفرع رقم (13) علي عادل علوي.

كرم ضيافة:


وحضر الاستقبال رئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا إسماعيل كولافجي، الذي عبر عن شكره على هذا الاستقبال وعلى كرم الضيافة وقد قدم الفرع رقم (13) استقبالاً حافلاً لضيوف الرحمن، تضمن تقديم هدايا تذكارية للحجاج.
وأبدى رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور أحمد عباس سندي سعادته الغامرة بوصول أول أفواج ضيوف الرحمن لموسم حج 1445هـ، سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه في ظل قيادة المملكة الرشيدة - أيدها الله-.

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