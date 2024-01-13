الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح من منصة قوى بشأن السعودة وزيادة الرصيد

منصة قوى
منصة قوى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعلت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة مع تساؤلات واستفسارات بشأن السعودة وزيادة الرصيد.


منصة قوى والسعودة وزيادة الرصيداضافة اعلان


جاء ذلك في رد من منصة قوى، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد قال فيه : "كيف اعمل توسعه نطاق؟".

وأجابت منصة قوى، بقولها: "أهلا بك.. في حال كان المقصود زيادة الرصيد, الرصيد يعتمد على نسبة السعودة، وتختلف هذه النسبة بحسب النشاط التجاري للكيان، ويتم منح المنشأة الرصيد المستحق بما لا يتسبب بنزول كيان المنشأة عن النطاق الأخضر المتوسط".

حددت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة حالات إسقاط العامل أو الموظف من المنشآت.

جاء ذلك في رد من منصة قوى، على سؤال مواطن، قال فيه : "لدي عامل تم عمل خروج نهائي له ولكن لم يتم حذفه من قوى ؟؟ ما الحل؟".

حالات إسقاط العامل من المنشأة


وأجابت منصة قوى، بقولها: حياك الله .. نسعد بخدمتكم و نفيدكم بأن الموظف المقيم يسقط من المنشأة في الحالات التالية:


1- نقل الخدمات
2- غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي 
3- بعد مرور 60 يوم من طلب الانقطاع عن العمل 

وفي وقت سابق، أطلقت منصة "قوى" خدمة تسجيل فتح ملف للمنشآت الجديدة، إضافة إلى إغلاق المنشآت إلكترونيًا، "شطب ملف" عبر حساب الأعمال لدى المنصة مع إمكانية استرداد الرصيد الموجود.

شطب ملف المنشآت عبر "قوى"
وكانت خدمة "شطب الملف" تنفذ في السابق يدويًا، أو عن طريق البريد الإلكتروني عبر بعض فروع وزارة الموارد البشرية، ولكن التعديلات الجديدة سمحت بشطبها إلكترونياً عبر المنصة، وفقًا لـ "عكاظ".
وتشترط الوزارة لعملية شطب الملف: عدم وجود موظفين على رأس العمل في المنشأة، وعدم وجود تأشيرات غير مستخدمة، وخلو المنشأة من طلبات نقل خدمة قيد الإجراء، وعدم وجود عقود عمل سارية.

شروط إتمام عملية شطب ملف المنشأة

وشملت الشروط أيضًا، خلو المنشأة من مديونيات رخص العمل، خلو المنشأة من المخالفات، لا توجد قضايا على المنشأة، عدم وجود ملاحظات على المنشأة، لا توجد فاتورة مجمعة غير مسددة».
ويحق لوزارة الموارد البشرية فرض غرامات على المنشآت التي فتحت ملفاتها أخيراً، في حال لم يكن النشاط المعلن متوافقاً مع النشاط الذي تمارسه المنشأة.

خدمة "نوع الراتب" أثناء توقيع العقد في المنصة

وأتاحت المنصة خلال الفترة الماضية خاصية إضافة "نوع الراتب» أثناء توقيع العقد في المنصة، إذ يتمكن صاحب العمل من تحديد الراتب الأساسي.
وحددت الراتب الأساسي على أن يكون إما راتباً ثابتاً لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو متغيراً مرتبطاً بنسبة، مع توضيح هذه النسبة في أيقونة "قاعدة الحساب"، مثل أن يمنح الموظف 20% من المبيعات.

أتاحة خدمة طلب التعريف بالراتب

وأتاحت المنصة للموظفين طلب التعريف بالراتب، إذ يمكنها اعتماد طلبات شهادات التعريف بالراتب المرسلة من الموظفين، وتحتوي على معلومات أساسية حول راتب الموظف ومدة عمله.

اقرأ أيضا

شرطة الجوف تضبط مواطنًا أطلق النار في الهواء

تحرك عاجل يطيح بمواطن ترك سيارته تسير على الطريق دون سائق حتى وقعت الكارثة (فيديو)

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني

مدارس الحدود الشمالية تستقبل 100 ألف طالب وطالبة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني

أمير الرياض يدشن الكرسي البحثي العلمي لكبار السن في جامعة الملك سعود

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منصة قوى 11:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. "قوى" : الموظف المقيم يسقط من المنشأة في ثلاث حالات

منصة قوى 11:00 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. عامل منقطع عن العمل هل يمكن نقل كفالته؟ منصة قوى توضح

حساب المواطن 11:00 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يسكن في منطقة حدودية

أخبار السعودية 5:02 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. المرور يحذر من غرامة كبيرة وصرف حساب المواطن للمبتعثين بشروط

اقرأ أيضا

حرس الحدود
8:26 م السبت، 13 يناير 2024

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

الدفاع المدني
8:16 م السبت، 13 يناير 2024

حريق يلتهم مركبة على أحد الطرق بالرياض.. والدفاع المدني يباشر (فيديو)

ا
6:51 م السبت، 13 يناير 2024

ضبط 3 بالجوف و2 بمكة .. القوات الخاصة لأمن الطرق والبيئة تطيحان بمخالفين

جواز السفر
6:03 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الجوازات للمواطنين الراغبين في السفر لدول الخليج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

قنوات عين قناة عين
9:44 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني

وزارة التعليم
8:07 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. 5 إجراءات لتحقيق الانضباط المدرسي مع العودة للدراسة.. ماذا عن دور أولياء الأمور؟

سكني
7:00 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. سكني يكشف عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

جواز السفر
6:03 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الجوازات للمواطنين الراغبين في السفر لدول الخليج

إيجار
5:05 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. طريقة تحويل الإيجار من المنصة للمالك.. وحقيقة فرض رسوم أو ضريبة

ا
4:10 م السبت، 13 يناير 2024

تنبيه عاجل من سفارة أمريكا بالرياض وقنصلياتها في جدة والظهران