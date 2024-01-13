توضيح من منصة قوى بشأن السعودة وزيادة الرصيد



منصة قوى والسعودة وزيادة الرصيد اضافة اعلان



حالات إسقاط العامل من المنشأة



شروط إتمام عملية شطب ملف المنشأة



خدمة "نوع الراتب" أثناء توقيع العقد في المنصة



أتاحة خدمة طلب التعريف بالراتب



تفاعلت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة مع تساؤلات واستفسارات بشأن السعودة وزيادة الرصيد.جاء ذلك في رد من منصة قوى، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد قال فيه : "كيف اعمل توسعه نطاق؟".وأجابت منصة قوى، بقولها: "أهلا بك.. في حال كان المقصود زيادة الرصيد, الرصيد يعتمد على نسبة السعودة، وتختلف هذه النسبة بحسب النشاط التجاري للكيان، ويتم منح المنشأة الرصيد المستحق بما لا يتسبب بنزول كيان المنشأة عن النطاق الأخضر المتوسط".حددت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة حالات إسقاط العامل أو الموظف من المنشآت.جاء ذلك في رد من منصة قوى، على سؤال مواطن، قال فيه : "لدي عامل تم عمل خروج نهائي له ولكن لم يتم حذفه من قوى ؟؟ ما الحل؟".وأجابت منصة قوى، بقولها: حياك الله .. نسعد بخدمتكم و نفيدكم بأن الموظف المقيم يسقط من المنشأة في الحالات التالية:1- نقل الخدمات2- غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي3- بعد مرور 60 يوم من طلب الانقطاع عن العملوفي وقت سابق، أطلقت منصة "قوى" خدمة تسجيل فتح ملف للمنشآت الجديدة، إضافة إلى إغلاق المنشآت إلكترونيًا، "شطب ملف" عبر حساب الأعمال لدى المنصة مع إمكانية استرداد الرصيد الموجود.شطب ملف المنشآت عبر "قوى"وكانت خدمة "شطب الملف" تنفذ في السابق يدويًا، أو عن طريق البريد الإلكتروني عبر بعض فروع وزارة الموارد البشرية، ولكن التعديلات الجديدة سمحت بشطبها إلكترونياً عبر المنصة، وفقًا لـ "عكاظ".وتشترط الوزارة لعملية شطب الملف: عدم وجود موظفين على رأس العمل في المنشأة، وعدم وجود تأشيرات غير مستخدمة، وخلو المنشأة من طلبات نقل خدمة قيد الإجراء، وعدم وجود عقود عمل سارية.وشملت الشروط أيضًا، خلو المنشأة من مديونيات رخص العمل، خلو المنشأة من المخالفات، لا توجد قضايا على المنشأة، عدم وجود ملاحظات على المنشأة، لا توجد فاتورة مجمعة غير مسددة».ويحق لوزارة الموارد البشرية فرض غرامات على المنشآت التي فتحت ملفاتها أخيراً، في حال لم يكن النشاط المعلن متوافقاً مع النشاط الذي تمارسه المنشأة.وأتاحت المنصة خلال الفترة الماضية خاصية إضافة "نوع الراتب» أثناء توقيع العقد في المنصة، إذ يتمكن صاحب العمل من تحديد الراتب الأساسي.وحددت الراتب الأساسي على أن يكون إما راتباً ثابتاً لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو متغيراً مرتبطاً بنسبة، مع توضيح هذه النسبة في أيقونة "قاعدة الحساب"، مثل أن يمنح الموظف 20% من المبيعات.وأتاحت المنصة للموظفين طلب التعريف بالراتب، إذ يمكنها اعتماد طلبات شهادات التعريف بالراتب المرسلة من الموظفين، وتحتوي على معلومات أساسية حول راتب الموظف ومدة عمله.