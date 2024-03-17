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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مذهل لحبات برد تحطم سيارة مواطن

سيارة برد
سيارة برد
أ أ
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أظهر مقطع فيديو وثقته عدسة مواطن لحظة تحطم زجاج سيارته أثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح في طريق عام بالمملكة.

برد يحطم سيارة مواطن:

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وبحسب المقطع المتداول على منصة "إكس"، لم يصدق المواطن في البداية أن المتساقط هو ثلوج ليقول "والله بردي يا ويلنا يا ربي".
وأثناء سيره بالمركبة تهشم زجاج الجهة اليسرى من السيارة وعلق صاحب المركبة قائلا: الحمد لله ياربي على السلامة"

أمطار على جازان:


وكان المركز الوطني للأرصاد ، قد نبّه من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة و تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، الطوال، صبيا، صامطة، ضمد، مركز الفطيحة.
 وبيّن المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة.

أمطار على نجران والأحساء:


أيضا نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.
فيما هطلت، أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء، شملت قرى وهجر المحافظة والمراكز التابعة لها.. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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