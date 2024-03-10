النجدي يصل 2500 ريال.. إقبال كبير على أسواق المواشي بحائل مع ‏قرب شهر رمضان ‏المبارك

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شهدت أسواق المواشي بمنطقة حائل مع قرب حلول شهر ‏رمضان المبارك، نشاطًا ‏وحركة شرائية مكثفة ‏من ‏المواطنين ‏والمقيمين، وذلك استعداداً لشهر رمضان ‏المبارك‏‏. ‏







أسعار المواشي في أسواق حائل:

ورصدت عدسة "واس" في جولة ميدانية اليوم، حركة ‏السوق ‏ووفرة المواشي ‏والإبل بحائل بجميع أنواعها ، حيث ‏تتفاوت أسعار النعيمي من 1500 ريال إلى 2200 ريال أما ‏النجدي من 1600 إلى 2500 بينما تصل التيوس إلى ‏‏1000 ‏ريال ، وتتفاوت أسعار الإبل من 3000 إلى 5000 ‏ريال ‏والحاشي من 4500 إلى 6000 ريال.‏من جهته نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل ‏جولاته الميدانية المستمرة على المسالخ ‏للتأكد من الالتزام ‏بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة وتقديم ‏أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين للمحافظة على الصحة ‏العامة.‏