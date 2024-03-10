النجدي يصل 2500 ريال.. إقبال كبير على أسواق المواشي بحائل مع ‏قرب شهر رمضان ‏المبارك

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شهدت أسواق المواشي بمنطقة حائل مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، نشاطًا وحركة شرائية مكثفة من المواطنين والمقيمين، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك.
أسعار المواشي في أسواق حائل:
ورصدت عدسة "واس" في جولة ميدانية اليوم، حركة السوق ووفرة المواشي والإبل بحائل بجميع أنواعها ، حيث تتفاوت أسعار النعيمي من 1500 ريال إلى 2200 ريال أما النجدي من 1600 إلى 2500 بينما تصل التيوس إلى 1000 ريال ، وتتفاوت أسعار الإبل من 3000 إلى 5000 ريال والحاشي من 4500 إلى 6000 ريال.
من جهته نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل جولاته الميدانية المستمرة على المسالخ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين للمحافظة على الصحة العامة.