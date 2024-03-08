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فيديو متداول لثور هائج يعرقل حركة المرور بطريق عام

2024-03-08_00-59-43
ثور
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مروعا لثور هائج، يقوم بمهاجمة أحد الأشخاص على طريق عام.

ثور هائج في طريق عام:

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وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"،  فقد تعرض رجل للإصابة بجروح متوسطة في طريق عام عسير.
ويظهر الفيديو، الثور وهو يسير على طريق عام وسط السيارات، ما تسبب في عرقلة حركة المرور على الجانبين.
وقام الثور أيضا بعبور الطريق ونطح رجل أثناء مروره بجانب الطريق من الاتجاه الثاني.

ثور هائج بالرياض:


وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.
ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص الذي يهرول من أمام الثور وينجو بحياته في اللحظات الأخيرة بعد أن قفز داخل المحل التجاري.

الإمساك بالثور:


في الوقت نفسه، تجمع حشد من الأشخاص في محاولة للإمساك بالثور الذي هرب مسرعًا دون أن يتمكن أحد من ملاحقته.
وفيما يبدو أن الثور كان يتم تجهيزه للذبح لكنه استطاع الهروب وبدأ في مهاجمة كل من يقف أمامه بوحشية.

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