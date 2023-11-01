الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إنجاز جديد للداخلية في ضبط شبكات تهريب المخدرات خلال هذه الفترة

المديرية العامة المخدرات
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أ أ

حققت وزارة الداخلية- ممثلةً بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات- جائزة المركز الأول لأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي ما أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات لعام 2023.اضافة اعلان

رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات:


جاء ذلك خلال  المؤتمر العربي الـ (37) لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، المنعقدة أعماله في عمّان والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

مكافحة المخدرات:


وسلّم معالي وزير الداخلية الأردني مازن بن عبدالله الفرايه، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، الجائزة لمساعد مدير عام مكافحة المخدرات للعمليات اللواء تركي عبدالعزيز الهزاني.

5 قطاعات:


في وقت سابق، شاركت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في التمرين التعبوي المشترك لـ 5 قطاعات قوى الأمن الداخلي «تمرين وطن 93».

وتأتي المشاركة بقوة بشرية متخصصة ومدربة ومزودة بالآليات والحلول التقنية والمعدات والتجهيزات، وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

صقل الخبرات الأمنية للمشاركين

ويهدف «تمرين93» إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن.

تنوع التدريب العملياتي

ويشهد "تمرين 93" تنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، وفقا لصحيفة "مكة".

دعم قدرات المكافحة بنظام "واعي"

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد دعمت إمكاناتها بنظام "واعي" لتطوير القدرات والاستشارات بالأمن السيبراني، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك بمقر المديرية بالرياض.

تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني

ويسهل "واعي" إجراءات العمل ويدعم خطط التحول الرقمي الآمن، ويطور البنية التحتية للأمن السيبراني، ويؤهل كوادر المديرية البشرية للأمن السيبراني ويرفع جودة الأعمال ومخرجاتها، ويوعي بالمخاطر.




اقرأ أيضا

أهم 10
10:00 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل جدته وميزانية المملكة وبدء آخر إجازة مطولة

الأمن السعودي
8:52 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

"أمن الرياض" يضبط امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف

F93PZA5XoAAQ5FH
8:09 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين

الشمندر - البنجر
7:56 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إرشادات مهمة للمزارعين قبل زراعة نبات شمندر المائدة

اقرأ أيضا

برنامج ريف يوضح القطاعات المستهدفة بالدعم في 4 مدن بالشرقية

هل يمكن للمشتركين في التأمينات الاطلاع على عقد العمل؟

الإطاحة بمروجي السموم في جدة وعسير .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

عاجل.. بعد حوادث سطو بالرياض.. الإطاحة بلصوص جُدد في سرقة منازل بمكة

برد على الرياض.. وأمطار غزيرة بالدمام وشمال رماح

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الداخلية 1:20 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. الداخلية: ضبط 17260 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

الداخلية 1:17 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الحملات الميدانية المشتركة: ضبط (15453) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

elaosboa79384 2:05 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 7 خطوات لإصدار جواز إلكتروني بالشريحة

مكافحة المخدرات 5:25 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"إجهاض مخطط الترويج".. ضبط مروجي السموم قبل توزيع ٢٩ طنا بالمملكة

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
5:15 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. وزير التعليم يحذر من هذه العواقب والكشف عن موعد صرف ساند

السيارة والأمطار
5:12 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عسير الأعلى بالمملكة في سقوط الأمطار لليوم الثاني على التوالي

2023-11-01_16-53-06
5:11 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

التجارة تستدعي دراجات هارلي ديفيدسون .. وتكشف عن خطر كبير

الداخلية
5:10 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. كتم أنفاس جدته حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بجازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل جدته وميزانية المملكة وبدء آخر إجازة مطولة

وزير المالية محمد الجدعان
8:49 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. ميزانية المملكة في الربع الثالث: الإيرادات 258 مليار ريال والمصروفات 294 مليار

حساب المواطن
7:58 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

اشتركوا في عقد إيجار موحد.. هل يصح تسجيلهم منفردين في حساب المواطن؟

الامن العام1
7:10 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد حوادث سطو بالرياض.. الإطاحة بلصوص جُدد في سرقة منازل بمكة

أمطار المملكة
6:22 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

برد على الرياض.. وأمطار غزيرة بالدمام وشمال رماح

ا
5:54 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

في اللحظة الأخيرة.. مشهد مرعب لنجاة قائد مركبة من السقوط في حفرة عميقة