إنجاز جديد للداخلية في ضبط شبكات تهريب المخدرات خلال هذه الفترة

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حققت وزارة الداخلية- ممثلةً بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات- جائزة المركز الأول لأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي ما أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات لعام 2023. اضافة اعلان





رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات:



مكافحة المخدرات:



5 قطاعات:



صقل الخبرات الأمنية للمشاركين



تنوع التدريب العملياتي



دعم قدرات المكافحة بنظام "واعي"



تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني



الوزارة تحقق جائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي في ضبط شبكات تهريب المخدرات لعام 2023. pic.twitter.com/OfVvsEokNa November 1, 2023

جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الـ (37) لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، المنعقدة أعماله في عمّان والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.وسلّم معالي وزير الداخلية الأردني مازن بن عبدالله الفرايه، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، الجائزة لمساعد مدير عام مكافحة المخدرات للعمليات اللواء تركي عبدالعزيز الهزاني.في وقت سابق، شاركت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في التمرين التعبوي المشترك لـ 5 قطاعات قوى الأمن الداخلي «تمرين وطن 93».وتأتي المشاركة بقوة بشرية متخصصة ومدربة ومزودة بالآليات والحلول التقنية والمعدات والتجهيزات، وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.ويهدف «تمرين93» إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن.ويشهد "تمرين 93" تنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، وفقا لصحيفة "مكة".وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد دعمت إمكاناتها بنظام "واعي" لتطوير القدرات والاستشارات بالأمن السيبراني، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك بمقر المديرية بالرياض.ويسهل "واعي" إجراءات العمل ويدعم خطط التحول الرقمي الآمن، ويطور البنية التحتية للأمن السيبراني، ويؤهل كوادر المديرية البشرية للأمن السيبراني ويرفع جودة الأعمال ومخرجاتها، ويوعي بالمخاطر.