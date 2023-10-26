السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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"مرور جازان" يكشف تفاصيل ضبط قائد مركبة بعد ارتكابه عدة مخالفات

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المرور
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كشف المرور بمنطقة جازان عن ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات (نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم - قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف).اضافة اعلان

حجز المركبة

 

وأوضح أنه تم حجز المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لفرقة شعبية نسائية تضرب الدفوف أثناء جلوسها بصندوق دتسن في زفة عروسين بمحافظة أبو عريش في جازان.

السرعة العالية



في وقت سابق، نصحت إدارة المرور بالتقليل من السرعة قدر الإمكان أثناء القيادة وذلك لتجنب الحوادث.



وأوضحت أن السُّرعة العالية قد تفقد السائق السيطرة على المركبة أثناء القيادة.

السُّرعة العالية تفقدك السيطرة على المركبة أثناء القيادة.

الالتزام بالحزام:



في وقت سابق، نصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له .

وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:

1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.
2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة
3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها

حمولة زائدة:



في وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.

السرعة الزائدة
وتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.
وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.



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