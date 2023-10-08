الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم بشأن مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

F76G3uZXIAAkjSI
المزاد اللوحات الإلكتروني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت وزارة الداخلية عبر منصة "أبشر"، عن اللوحات المطروحة في مزاد اللوحات الإلكترونيعبر منصة أبشر.
وأوضحت المنصة على حسابها في "تويتر"، أنه يمكن الحصول على لوحة المركبة المميّزة بكل سهولة.اضافة اعلان


المزاد بدأ في تمام الثامنة من صباح اليوم 
وأضافت أن المزاد بدأ في تمام الثامنة من صباح اليوم الأحد 8 أكتوبر الموافق 23 من ربيع الأول.
 وبين أن المزاد ينتهي في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الاثنين الموافق 9 أكتوبر، 24 من ربيع الأول.
ونوهت بأنه في حال  المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، سيتم تمديد المزاد تلقائيًا.

* طريقة الوصول إلى الخدمة:

1 – الدخول على منصة "ابشر".
2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني


اقرأ أيضا

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
3:24 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تفاصيل لقاء أمير الحدود الشمالية بزوج وأبناء المعلمة المتوفية

وزارة العدل
3:22 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

خدمة جديدة من وزارة العدل تسهل عمليات التقاضي

معرض الرياض للكتاب
2:40 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أكثر من مليون زائر في ختام معرض الرياض الدولي للكتاب

الملك سلمان خادم الحرمين
2:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

"التخصصات الصحية": التحاق أكثر من 5600 متدربٍ في "البورد السعودي"

تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

المملكة تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي وعدد ساعات العمالة المنزلية ووفيات حوادث المرور

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الأحوال المدنية 3:49 م السبت، 07 أكتوبر 2023

"الأحوال" توضح طريقة طلب خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

أخبار السعودية 4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

الداخلية 1:14 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

قتل مواطنًا بهذه الطريقة.. تنفيذ حكم الشرع في بندر الحربي بالمدينة

الداخلية 10:05 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في راشد البوعينين بالمنطقة الشرقية.. هذه جريمته

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:20 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

46 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

حساب المواطن
8:59 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

الجوازات
7:38 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

توضيح عاجل لـ "الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة

عقارات
7:31 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

إيقاف العمل بالمخاطبات الورقية حول صكوك العقارات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل

حساب المواطن
2:47 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد التوجيه الملكي بتمديده لـ 3شهور.. كيف تستفيد من الدعم الإضافي؟

الملك سلمان خادم الحرمين
2:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

أخبار السعودية
2:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

حساب المواطن
1:17 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف الدفعة 71.. بشرى من حساب المواطن لمن لديه إيقاف خدمات

شركة توشيبا
12:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)