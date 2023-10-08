توضيح مهم بشأن مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

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أعلنت وزارة الداخلية عبر منصة "أبشر"، عن اللوحات المطروحة في مزاد اللوحات الإلكترونيعبر منصة أبشر.

وأوضحت المنصة على حسابها في "تويتر"، أنه يمكن الحصول على لوحة المركبة المميّزة بكل سهولة. اضافة اعلان





المزاد بدأ في تمام الثامنة من صباح اليوم

وأضافت أن المزاد بدأ في تمام الثامنة من صباح اليوم الأحد 8 أكتوبر الموافق 23 من ربيع الأول.

وبين أن المزاد ينتهي في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الاثنين الموافق 9 أكتوبر، 24 من ربيع الأول.

ونوهت بأنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، سيتم تمديد المزاد تلقائيًا.





* طريقة الوصول إلى الخدمة:



1 – الدخول على منصة "ابشر".2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".3 – اختيار المرور.4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني