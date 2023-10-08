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صحيفة تواصل الالكترونية

دوريات الأمن بمنطقة جازان تقبض على 3 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
ارشيفية
أ أ
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قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وفي وقت سابق، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 / 3 / 1445 هـ الموافق 28 / 9 / 2023 م حتى 19 / 3 / 1445هـ الموافق 4 / 10 / 2023م، عن النتائج التالية:

إجمالي المخالفين

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة ( 15201 ) مخالف، منهم ( 9233 ) مخالفًا لنظام الإقامة، و ( 4271 ) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و ( 1697 ) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة ( 527 ) شخصًا ( 55% ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 43% ) إثيوبيو الجنسية، و ( 2% ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 66 ) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

نقل وإيواء مخالفين

ثالثًا: تم ضبط ( 14 ) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 44462 ) وافداً مخالفًا، منهم ( 36713 ) رجلاً، و ( 7749 ) امرأة.
خامسًا: تم إحالة ( 39218 ) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 1748 ) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 8058 ) مخالفًا.

تحذير الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم ( 911 ) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و ( 999 ) و ( 996 ) في بقية مناطق المملكة.

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