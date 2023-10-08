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صحيفة تواصل الالكترونية

5.2 مليارات ريال انخفاض تكاليف الحوادث

"السلامة المرورية": انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 35%

الحوادث المرورية
الحوادث المرورية في المملكة
أ أ
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أكدت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية أن نسبة انخفاض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بلغت 35% ما بين 2017 و2022.
وتابعت، بعد أن بلغت 9311 حالة (28.8 لكل 100 ألف نسمة) في 2017، تراجعت إلى 6651 حالة (18.5 لكل 100 ألف نسمة) بحلول 2022، بينما تسعى الأجهزة المعنية إلى خفض الحوادث إلى 50% بحلول 2030.اضافة اعلان

انخفاض تكاليف الحوادث

بلغت نسبة انخفاض الحوادث الجسيمة 6.8% خلال 2022، بينما تم تسجيل 193.827 حادث مروري في 2022 بسبب الانشغال عن القيادة.
وقدر الانخفاض السنوي في التكاليف المالية التقديرية للحوادث المرورية بـ5.2 مليارات ريال خلال الفترة من 2017 و2022.
وبلغ عدد المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها اللجنة الوزارية للسلامة المرورية 777 مشروعًا ومبادرة، لرفع مستوى السلامة على الطريق.
وتعزيزًا للسلامة المرورية، نجحت وزارة الداخلية خلال 2022 في التوسع بتغطية كل الطرق السريعة على مستوى المملكة 100%.

تقييم الطرق

اتخذت المملكة سلسلة من الإجراءات، للحد من وفيات حوادث الطرق وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الجودة باستخدام مؤشرات أداء السلامة على الطرق، واعتماد معايير البرنامج الدولي، لتقييم الطرق وسلامة بنيتها التحتية من أجل حقن دماء مواطنيها ومقيميها، ووضع حد للحوادث المرورية.
كما طوَّرت سياستها الرامية إلى الحفاظ على الأرواح، وتعزيز القيادة الآمنة من خلال مراقبة سلوك مستخدمي الطرق من أجل تحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي.
وتم تدريب 411 مهندسًا في مجال السلامة المرورية، وتركيب 1300 لافتة، لتحذير السائقين من الأخطار، وإنارة 113 تقاطعًا بالطاقة الشمسية.
فضلا عن تعزيز إنفاذ القوانين، وإنشاء نظام آلي للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة مطابق لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السرعة وتجاوز الأضواء الحمراء وعدم استخدام أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة.

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