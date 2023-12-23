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توزيع السلال الغذائية في سقطرى اليمنية بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة

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توزيع السلال الغذائية في سقطرى اليمنية
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شهدت جزيرة سقطرى اليمنية أمس الجمعة توزيع السلال الغذائية على الأهالي المحتاجين في مدينة حديبو، ضمن مشروع الأمن الغذائي السنوي الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجاء ذلك بحضور سعادة مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة، اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، ومدير إدارة الإغاثات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي.اضافة اعلان

دعم الأهالي في جزيرة سقطرى اليمنية..



يأتي هذا البرنامج الإنساني الرائد، الذي يتم تنظيمه كل شهرين، ضمن سلسلةٍ من البرامج المجدولة التي يقدمها المركز لدعم الأهالي في جزيرة سقطرى اليمنية، وقد حظي هذا النشاط بترحيبٍ واسع وشكرٍ من قبل الأهالي، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة الكريمة التي تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

جهود المملكة فى دعم ومساعدة المناطق المختلفة باليمن..



تميز الحدث بتنظيمٍ وتعاونٍ فعّال بين الجهات المشاركة، ما يعكس الجهود المستمرة والرؤية الإنسانية للمملكة العربية السعودية في دعم ومساعدة المحتاجين في مختلف المناطق، ولا يقتصر هذا الدعم على توفير الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجزر البعيدة.



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