الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مدير العمليات العسكرية بالقوات المشتركة يزور جزيرة سقطرى ويؤكد على أهمية التعليم

Untiقفtled
مدير العمليات العسكرية بالقوات المشتركة يزور جزيرة سقطرى ويؤكد على أهمية التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قام اللواء ركن عبدالله الحبابي، مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة، بافتتاح  عدد من الفصول البديلة، ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدرسة.

ويمول هذا المشروع من مركز الملك سلمان للإغاثة، وتنفذه الإيسيسكو بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وكان في استقباله قائد قوة الدعم والإسناد في جزيرة سقطرى، العميد محمد المطيري، وحضر اللقاء محافظ سقطرى وكبار المسؤولين في المحافظة، بما في ذلك وكلاء المحافظة ومدير عام الشرطة، بالإضافة إلى مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية.اضافة اعلان


من جانبه أشاد العميد ركن صالح السقطري، وكيل محافظة سقطرى بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لدعمها المتواصل لقطاع التعليم عبر حزمة من التدخلات المختلفة والهادفة لتوفير فرص تعليم أفضل لأبناء اليمن.
من جهته، أشار مدير إدارة الإغاثات العاجلة في مركز الملك سلمان، فهد العصيمي، إلى استمرارية المركز في تنفيذ خططه في الجزيرة، خاصةً في مجالات التعليم للإسهام في توفير فصول بديلة لتعليم البنات.
وأعرب أحمد الثقلي، مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة، عن سعادته بافتتاح الفصول البديلة في منطقة قعره التي ستوفر فرص وصول تعليم أفضل للفتيات.


وأوضحت إيمان الزبيري، مديرة المشروع، أن التدخل في توفير فصول بديلة في هذه المنطقة جاء استجابة من المركز والمشروع لنداءات الأهالي لاستمرار التعليم، نتيجة عدم وجود بيئة صالحة لتعليم الأطفال فيه.

وتم إدراجه ضمن أنشطة المشروع، والذي يهدف إلى تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم من خلال تنفيذ حزمة أنشطة وتسهيل فرص الوصول الآمن للتعليم.


ويتضمن المشروع رفد 21 مدرسة بالأثاث والتجهيزات المكتبية، إضافة إلى توفير 64 فصلاً دراسيًا بديلاً يسهم في توفير فرص لتعليم الفتيات، إضافة إلى توزيع حقائب مدرسية لـ 19.000 طالبة.

فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية لـ350 معلمًا، والدعم المهني والحرفي لربات أسر الفتيات اليتيمات، والحملات التوعوية لتشجيع التحاق الفتيات بالتعليم.

اقرأ أيضا

بيان عاجل من سفارة المملكة في براغ حول واقعة إطلاق النار

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: آمنوا بالقضاء والقدر ولا تجزعوا

الجمارك تحبط محاولتي تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 آلاف جرام من الشبو "فيديو"

الزعاق: اليوم الجمعة أقصر نهار وأطول ليلة في السنة على الإطلاق

"الملك سعود" تتصدر التصنيف العربي للجامعات 2023

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الطائرة 25 11:36 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 25 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

Untitled 8:05 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

*قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة في جمهورية اليمن الشقيقة *

45674 10:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة الثالثة من شحنات المملكة لإغاثة المتضررين في غزة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 11:15 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أكثر من 548 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

اقرأ أيضا

قنصلية المملكة في سيدني
10:04 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من قنصلية المملكة في أستراليا ودعوة للاتصال في حالات الطوارئ

أمطار المملكة
9:29 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. سيول ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق

أمطار المملكة
3:00 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة: أمطار وسيول وصواعق تستمر لساعات

2023-12-22_01-50-54
2:42 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

وزير الدفاع يستعرض مع نظيره البريطاني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
6:13 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات ومميزات منصة تأشيرة السعودية

الاحوال المدنية
6:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص وظائف الأحوال المدنية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير

المرور1
4:02 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من "المرور" لتجنب غرامة 2000 ريال

براغ التشيك
3:18 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

بيان عاجل من سفارة المملكة في براغ حول واقعة إطلاق النار

سوق السيارات المستعملة
1:01 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. بالتفصيل.. طريقة حساب جمارك السيارات المستعملة وشروط استيراد سيارة 1445