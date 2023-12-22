مدير العمليات العسكرية بالقوات المشتركة يزور جزيرة سقطرى ويؤكد على أهمية التعليم

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قام اللواء ركن عبدالله الحبابي، مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة، بافتتاح عدد من الفصول البديلة، ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدرسة.

ويمول هذا المشروع من مركز الملك سلمان للإغاثة، وتنفذه الإيسيسكو بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وكان في استقباله قائد قوة الدعم والإسناد في جزيرة سقطرى، العميد محمد المطيري، وحضر اللقاء محافظ سقطرى وكبار المسؤولين في المحافظة، بما في ذلك وكلاء المحافظة ومدير عام الشرطة، بالإضافة إلى مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية. اضافة اعلان





من جانبه أشاد العميد ركن صالح السقطري، وكيل محافظة سقطرى بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لدعمها المتواصل لقطاع التعليم عبر حزمة من التدخلات المختلفة والهادفة لتوفير فرص تعليم أفضل لأبناء اليمن.

من جهته، أشار مدير إدارة الإغاثات العاجلة في مركز الملك سلمان، فهد العصيمي، إلى استمرارية المركز في تنفيذ خططه في الجزيرة، خاصةً في مجالات التعليم للإسهام في توفير فصول بديلة لتعليم البنات.

وأعرب أحمد الثقلي، مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة، عن سعادته بافتتاح الفصول البديلة في منطقة قعره التي ستوفر فرص وصول تعليم أفضل للفتيات.





وأوضحت إيمان الزبيري، مديرة المشروع، أن التدخل في توفير فصول بديلة في هذه المنطقة جاء استجابة من المركز والمشروع لنداءات الأهالي لاستمرار التعليم، نتيجة عدم وجود بيئة صالحة لتعليم الأطفال فيه.

وتم إدراجه ضمن أنشطة المشروع، والذي يهدف إلى تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم من خلال تنفيذ حزمة أنشطة وتسهيل فرص الوصول الآمن للتعليم.





ويتضمن المشروع رفد 21 مدرسة بالأثاث والتجهيزات المكتبية، إضافة إلى توفير 64 فصلاً دراسيًا بديلاً يسهم في توفير فرص لتعليم الفتيات، إضافة إلى توزيع حقائب مدرسية لـ 19.000 طالبة.

فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية لـ350 معلمًا، والدعم المهني والحرفي لربات أسر الفتيات اليتيمات، والحملات التوعوية لتشجيع التحاق الفتيات بالتعليم.



