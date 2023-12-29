مركز الملك سلمان يكشف تفاصيل تأهيل ضحايا الحرب من الأطفال

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كشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، عن كيفية إعادة تأهيل الأطفال من ضحايا الحرب. اضافة اعلان





تأهيل الأطفال من ضحايا الحرب







متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي يجيبpic.twitter.com/YzzPLetkvV #الإخبارية فيديو | كيف يؤهل مركز الملك سلمان ضحايا الحرب من الأطفال؟متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي يجيب #برنامج_120 December 29, 2023

فرق متخصصة تتولى تأهيل الأطفال ضحايا الحروب



برنامج تأهيل الأطفال ضحايا الحروب



تجنيد الأطفال في الحروب



وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن هناك إشكالية في كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتم الزج بهم إلى الحرب من قبل ميليشيا الحوثيين.وأضاف الجطيلي أن الطفل في هذه الحالة "لا ينطبق عليه مسمى أسير بحكم أنه لم يصل إلى سن البلوغ"، واصفًا التعامل معه بأنه "عملية معقدة لتجنب الوقوع في مخالفات مع الدول".وأوضح أنه يتم التعامل مع هؤلاء الأطفال، من خلال إقامة مراكز تعنى باستقبالهم تعمل على استقبالهم، وتعمل على تأهيلهم لضمان عدم عودتهم إلى الحروب.وأشار الجطيلي كذلك إلى أنه يتم تأهيل أسرة الطفل، والوقوف على احتياجاتها، وضمان عدم سماحها بتجنيد أطفالها مجددًا.ولفت المتحدث باسم مركز الملك سلمان إلى أنه يتم التعامل مع الطفل من خلال فرق متخصصة، تباشر التقييم الصحي والنفسي لهم، لأن الكثير منهم يعاني من صدمة ما بعد الحرب، والتي يحتاج علاجها لعدة شهور، وتشمل عدم قدرة الطفل على النوم، ولا يستطيع أن يسيطر على عملية الإخراج.وأشار إلى أن هناك برنامجًا مسرعًا "يختصر الزمن"، من خلال وضع الطفل في الصف الذي يناسب عمره، ويتم إلحاقه بالمدارس ومتابعته نفسيًا واجتماعيًا ودراسيًا.وبين أن المشروع حقق نجاحًا، إلى الحد الذي دفع الأمين العام للأمم المتحدةـ أنطونيو جوتيريش إلى وصفه بأنه برنامج عالمي، وأوصى بالاستفادة منه في حالات الصراع، وكذالك في الحالات المماثلة.يشار إلى أن المركز أجرى عمليات تأهيل لمئات الأطفال، من خلال إخضاعهم لبرنامج نفسي اجتماعي بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وتخليصهم من آثار تجنيدهم من قبل جماعة الحوثيين التي تستغل شريحة الأطفال وتستخدمهم دروعًا بشرية في الصراع المسلح.ويعد تجنيد الأطفال جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية، ومنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الذي أكد عدم إشراك الأشخاص الأقل من عمر (18) سنة في النزاعات المسلحة.ومع ذلك فإن هناك عشرات الآلاف من الفتيات والفتيان حول العالم يجندون بطرق عدة مثل الاختطاف، أو التلاعب، أو التهديد، أو استغلال الوضع المادي لأسرهم.ومن ثم يجبرون على أن يكونوا مقاتلين، أو مراسلين، أو جواسيس لخدمة الجنود، أو لغيرها من الأعمال الخطرة التي قد تؤدي إلى فقدان حياتهم، أو تعريض صحتهم للخطر.