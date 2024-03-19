متى يستحق مستفيد الضمان الاجتماعي تعويضاً للمقابل المالي لكفاءة الطاقة؟

أ أ
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مستفيد الضمان الاجتماعي يستحق تعويضاً للمقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات عند إصدار أو تجديد رخصة سير المركبة.
تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقةوتطرق الحساب الرسمي لمنصة الضمان الاجتماعي أبرز أسئلة المتسفيدين عن تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات.
وأوضحت منصة الضمان الاجتماعي، أن تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات يعني تعويضا عن المقابل المالي لكفاءة الطاقة عند إصدار أو تجديد رخص سير المركبات، ولا يشمل مبالغ أخرى دفعت لتجديد رخص السير.
موعد استحقاق تعويض المقابل الماليأما عن موعد استحقاق مستفيد الضمان الاجتماعي تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات، فيتم التعويض بعد دفع المستفيد للمقابل المالي لكفاءة الطاقة تلقائياً بحسب البيانات الواردة من الجهات الحكومية.
ووفقا للمنصة يتم صرف تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات، في الشهر التالي لدورة الأهلية التي وردت فيها معلومات الإصدار أو التجديد من وزارة الداخلية.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.