متى يستحق مستفيد الضمان الاجتماعي تعويضاً للمقابل المالي لكفاءة الطاقة؟

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مستفيد الضمان الاجتماعي يستحق تعويضاً للمقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات عند إصدار أو تجديد رخصة سير المركبة.



تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة



موعد استحقاق تعويض المقابل المالي



وتطرق الحساب الرسمي لمنصة الضمان الاجتماعي أبرز أسئلة المتسفيدين عن تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات.وأوضحت منصة الضمان الاجتماعي، أن تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات يعني تعويضا عن المقابل المالي لكفاءة الطاقة عند إصدار أو تجديد رخص سير المركبات، ولا يشمل مبالغ أخرى دفعت لتجديد رخص السير.أما عن موعد استحقاق مستفيد الضمان الاجتماعي تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات، فيتم التعويض بعد دفع المستفيد للمقابل المالي لكفاءة الطاقة تلقائياً بحسب البيانات الواردة من الجهات الحكومية.ووفقا للمنصة يتم صرف تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات، في الشهر التالي لدورة الأهلية التي وردت فيها معلومات الإصدار أو التجديد من وزارة الداخلية.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

