عاجل.. تعرف على قيمة الضمان الاجتماعي بعد توجيه خادم الحرمين بصرف معونة رمضان

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تساؤلات من مستفيدي الضمان الاجتماعي بشأن قيمة الضمان الاجتماعي، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.



قيمة معاش الضمان الاجتماعي



توجيه خادم الحرمين الشريفين



وأكدت الموارد البشرية، أن مبلغ الاستحقاق لمستفيد الضمان يتحقق شهرياً بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.وفي وقت سابق، أوضحت الموارد البشرية أن معاش الضمام الاجتماعي للعائل. بعد آخر زيادة للمعاش هو (1320) ريال بدلاًمن (1100). وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال، تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال، وتضاف إليها خلال شهر رمضان المبارك المعونة التي وجها بصرفها خادم الحرمين الشريفين.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، قد وجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.ومن المنتظر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار “تسجيل جديد”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

6- تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”.

حالات وقف معاش الضمان

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن وقف معاش الضمان الاجتماعي في عدد من الحالات كالتالي:



1 – تخلّف شرط من شروط الاستحقاق.

2 – ثبوت أن البيانات المُقدَّمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3 – تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

4 – عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

5 – إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.

6 – إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

7 – إذا تنازل المستحق عن المعاش.

8 – وفاة المستحق.