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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم لـ "الموارد البشرية" بشأن استغلال الأطفال لهذه الأغراض في رمضان

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وزارة الموارد البشرية
أ أ
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيهًا مهمًا بشأن استغلال الأطفال لأغراض التسويق.

حماية الطفل وعدم استغلاله لأغراض التسويق التجاري والإعلانياضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنها تود التأكيد على ضرورة حماية الطفل وعدم استغلاله لأغراض التسويق التجاري والإعلاني ونحوها, وذلك بناءً على المادة الثالثة من نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له.

حماية الطفل من مخاطر التعرض إلى الجماهير

وأضافت أن النظام يهدف إلى حماية الطفل من مخاطر التعرض إلى الجماهير الغفيرة التي تؤثر سلباً على مراحل تكوينه العمري، وقد تدخله في توتر وقلق يتعارض مع عمره، ويجعله عرضه للتنمر بين أقرانه.

رصد استغلال الأطفال بحملات رمضانية للتبرعات

وأشارت إلى أن هذا التنويه يتزامن مع رصد الوزارة لبعض الجهات غير الربحية التي تستخدم الأطفال في نشاط الحملات الرمضانية للتبرعات، والحملات الاتصالية التسويقية, وكذلك مع ما تم رصده مؤخرًا من تجاوزات تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض تجارية تخالف بذلك نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له, لذا فإن الوزارة تُشدد في هذا الإطار أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وفقًا للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل.
ونوهت إلى أنها تُذكر بقنوات التواصل مع الوزارة من خلال الاتصال بـ "19911" أو عبر تطبيق الوزارة

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