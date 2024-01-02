لهذا السبب.. أمانة الشرقية تقرر إغلاق شارع فاطمة الزهراء ابتداءً من الجمعة

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أعلنت علنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، أنها قررت إغلاق شارع فاطمة الزهراء ابتداءً من يوم الجمعة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه للمساهمة في رفع مستوى كفاءة الطرق وتعزيز جودة الحياة بمدينة الدمام، فإنها تعمل بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية على تأهيل وتطوير شارع فاطمة الزهراء بحي عبدالله فؤاد بالدمام.

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إغلاق شارع فاطمة الزهراء بالشرقية ابتداءً من الجمعة



إغلاق طريق "الدمام – الرياض" 120 يومًا



أعمال الصيانة ستقوم على 3 مراحل



سيتم إغلاق المخارج والمداخل على الطريق



مناشدة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور



وأكدة علنت أمانة المنطقة الشرقية، أنه سيتم الإغلاق حسب حاجة العمل ابتداءاً من الجمعة الموافق 5 يناير 2024م.يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حصدت على العديد من الجوائز والشهادات مؤخراً في مختلف المجالات الخدمية والتقنية والتنموية.في الوقت نفسه، أعلنت الأمانة، عن بدء أعمال الصيانة وإغلاق جزئي لطريق الدمام - الرياض الرئيسي بإتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية.وأوضحت أنه بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، فإنها قررت بدء أعمال الصيانة وإغلاق جزئي لطريق الدمام - الرياض الرئيسي بإتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية وحتى تقاطع طريق ابو حدرية وذلك على الطريق الرئيسي بإتجاه الدمام وبطول 11 كم.وأضافت أن أعمال الصيانة ستقوم على 3 مراحل وبإغلاق جزئياً للطريق بطول 3,5 كيلو متر، ولمدة 40 يومًا للمرحلة الواحدة.وبينت أنه سيتم إغلاق المخارج والمداخل على الطريق حسب حاجة العمل ابتداءً من يوم غد الأربعاء بتاريخ 21 جمادى الثاني 1445 هـ الموافق: 3 يناير 2024م.وأكدت الأمانة أن أعمال الصيانة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق ورفع مستوى الخدمة المقدمة لمستخدميه، مناشدة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وتوجيهات رجال الأمن أثناء فترة الصيانة.