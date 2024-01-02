لهذا السبب.. أمانة الشرقية تقرر إغلاق شارع فاطمة الزهراء ابتداءً من الجمعة

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أعلنت علنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم،
أنها قررت إغلاق شارع فاطمة الزهراء ابتداءً من يوم الجمعة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه للمساهمة في رفع مستوى كفاءة الطرق وتعزيز جودة الحياة بمدينة الدمام، فإنها تعمل بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية على تأهيل وتطوير شارع فاطمة الزهراء بحي عبدالله فؤاد بالدمام.
إغلاق شارع فاطمة الزهراء بالشرقية ابتداءً من الجمعةوأكدة علنت أمانة المنطقة الشرقية، أنه سيتم
الإغلاق حسب حاجة العمل ابتداءاً من الجمعة الموافق 5 يناير 2024م.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حصدت على العديد من الجوائز والشهادات مؤخراً في مختلف المجالات الخدمية والتقنية والتنموية.
إغلاق
طريق "الدمام – الرياض" 120 يومًا في الوقت نفسه، أعلنت الأمانة، عن بدء أعمال الصيانة وإغلاق جزئي لطريق الدمام - الرياض
الرئيسي بإتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية.
وأوضحت أنه بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، فإنها قررت بدء أعمال الصيانة وإغلاق جزئي لطريق الدمام - الرياض الرئيسي بإتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية وحتى تقاطع طريق ابو حدرية وذلك على الطريق الرئيسي بإتجاه الدمام وبطول 11 كم.