تنبيه عاجل من المرور بأخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة خلال هطول الأمطار

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نبهت الإدارة العامة للمرور، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة خلال هطول الأمطار، وفي الظروف الجوية المتقلبة. اضافة اعلان





القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



القيادة بحذر خلال هطول الأمطار



تحذيرات من هطول أمطار رعدية



الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق.



عقوبة مخالفة عدم ترك مسافة آمنة



وقالت الإدارة عبر حسابها بمنصة (إكس)، " لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة".وأضافت: "في الظروف الجوية المتقلبة توخّ الحذر، ولا تخاطر بسلامتك وسلامة الآخرين".وأكدت الإدارة أن "المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة.. القيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان".وتابعت: " الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بحذر يجنبك حوادث الطرق خلال هطول الأمطار".يأتي هذا في وقت دعا فيه الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.وفي تنبيهات سابقة، أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على قائدي المركبات الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، في الحالات التالية:1 - في حال عدم رؤية السائق بشكل جيد أثناء القيادة، حينها يتوجب عليه البقاء في جهة اليمين للحفاظ على سلامته.2 - إذا رأى السائق قدوم أحد السيارات من الاتجاه المعاكس فيفضل أن يلتزم الجانب الأيمن من الطريق تجنباً لحدوث اصطدام بتلك السيارة.3 - إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه وكذلك إن كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.4 - في حال كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.كما حذر المرور من مخالفة عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء السير في الطرق المختلفة، حيث تصل قيمة غرامتها إلى 300 ريال.وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة المحافظة على المسافات الآمنة بين السيارات تجنبًا للحوادث خاصةً عند التوقف المفاجئ.