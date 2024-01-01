الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بطول 11 كم .. غلق طريق "الدمام - الرياض" 120 يومًا للصيانة

WhatsApp Image 2024-01-01 at 7.27.19 PM
طريق الدمام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، بدء أعمال الصيانة وإغلاق جزئي لطريق «الدمام - الرياض» الرئيسي، في اتجاه الدمام، بطول 11 كم، من تقاطع جسر الصناعية، وحتى تقاطع طريق أبو حدرية، ابتداءً من يوم بعد غدٍ الأربعاء، الموافق 3 يناير 2024م.اضافة اعلان

إغلاق جزئي لطريق «الدمام - الرياض» الرئيسي


وأشارت إلى أن العمل على 3 مراحل، بإغلاق جزئي للطريق بطول 3,5 كم، لمدة 40 يومًا للمرحلة الواحدة، مؤكدةً أنها ستغلق مداخل ومخارج الطريق، حسب حاجة العمل.

أمانة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية تعقدان اجتماعا لتطوير الطرق:


في سياق آخر، عقدت أمانة الشرقية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وإدارة المرور بالمنطقة، اجتماعاً، اليوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من قبل الهيئة للمستجدات المستحدثة، التي تسعى لها الأمانة والهيئة لتطوير عدد من الطرق بمحافظة الخبر.

وجاء أبرزها طريق الأمير تركي، وطريق الملك فيصل، وطريق الملك سلمان.

حضر الاجتماع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف، ومدير مرور بالمنطقة الشرقية العميد جهاد المجحد، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس مازن بخرجي، ورئيس بلدية محافظة الخبر، وذلك بمقر الأمانة.


في وقت سابق، أظهر فيديو آخر تطورات أعمال الصيانة في طريق الدمام المؤدي إلى بقيق على امتداد مسافة تزيد عن 7 كيلومترات، تشمل عمليات كشط وإعادة سفلتة للطريق.

أعمال الصيانة في الطريق:



وتستهدف أعمال الصيانة تحسين حالة الطريق وتوفير بيئة أفضل للمركبات السائرة عليه.

وكانت فرق الصيانة قد أغلقت مسارين من الطريق لإتاحة المجال لأعمال التصليحات، في حين خصصت مسارين آخرين لعبور السيارات والشاحنات، بهدف تقليل تأثير الأعمال على حركة المرور، وضمان سير الحركة المرورية بسلاسة. 

ويعتبر طريق الدمام شريانًا رئيسيًا يربط الدمام ببقيق ومحافظة الأحساء، ويُعَدُّ ممرًا حيويًا لشاحنات النقل والمركبات الأخرى.

ونتيجة لهذا الدور الحيوي، فإنه يشهد تدفقًا مروريًا مكثفًا خاصة خلال نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضا

تكليف المهندس عبدالله شريفي مديرًا للشؤون الإدارية والمالية بجازان

إحباط تهريب مواد مخدرة في جازان وعسير

الإطاحة بمحتال في الرياض قام بسرقة 2.4 مليون ريال

شاهد.. زهور الربيع تُزين جبال النوارية غرب مكة المكرمة

عاجل.. "التجارة" تستدعي آلاف المكيفات من ماركة شهيرة .. وتكشف السبب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-12-13 at 4.14.18 PM 5:32 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"مدني الدمام" يخمد حريقا في مستودع دون تسجيل إصابات (صور)

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 6:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من 13 ألف قرص مخدر بالرياض

الجوازات 7:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

المركز الوطني للأرصاد 6:10 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على تبوك

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
6:02 م الإثنين، 01 يناير 2024

"الزكاة والضريبة والجمارك" تصدر تقويمًا تفاعليًا للإقرارات الزكوية والضريبية لعام 2024م

2024-01-01_17-26-20
6:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لمواطنيها بعد زلزال اليابان المدمر

هيئة تقويم التعليم
5:46 م الإثنين، 01 يناير 2024

تقويم التعليم: 4 فرص لاختبار الرخصة المهنية التعليمية التربوي والعام والتخصصي خلال 2024

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
5:31 م الإثنين، 01 يناير 2024

التأمينات تنشر رابط الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
9:10 م الإثنين، 01 يناير 2024

ردود فعل واسعة بعد تمديد حساب المواطن لعام كامل .. وأول تعليق للمتحدث الرسمي

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
9:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. 4 أيام.. تحذير من الدفاع المدني لسكان هذه المناطق

حساب المواطن
8:47 م الإثنين، 01 يناير 2024

بعد توجيه خادم الحرمين.. تعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن

خادم الحرمين
8:34 م الإثنين، 01 يناير 2024

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل

سعد الخثلان
8:07 م الإثنين، 01 يناير 2024

اجتمعوا في مناسبة.. هل يجوز لهم إقامة صلاة الجماعة بمكانهم وعدم الذهاب للمسجد؟

الغربان
8:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. بعد دوران الأغنام والبط وتجمد الدجاج.. ماذا يعني تجمع الغربان قبل وقوع زلزال اليابان؟