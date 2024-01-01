بطول 11 كم .. غلق طريق "الدمام - الرياض" 120 يومًا للصيانة

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، بدء أعمال الصيانة وإغلاق جزئي لطريق «الدمام - الرياض» الرئيسي، في اتجاه الدمام، بطول 11 كم، من تقاطع جسر الصناعية، وحتى تقاطع طريق أبو حدرية، ابتداءً من يوم بعد غدٍ الأربعاء، الموافق 3 يناير 2024م. اضافة اعلان





إغلاق جزئي لطريق «الدمام - الرياض» الرئيسي



أمانة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية تعقدان اجتماعا لتطوير الطرق:





في وقت سابق، أظهر فيديو آخر تطورات أعمال الصيانة في طريق الدمام المؤدي إلى بقيق على امتداد مسافة تزيد عن 7 كيلومترات، تشمل عمليات كشط وإعادة سفلتة للطريق.



أعمال الصيانة في الطريق:



وتستهدف أعمال الصيانة تحسين حالة الطريق وتوفير بيئة أفضل للمركبات السائرة عليه.



وكانت فرق الصيانة قد أغلقت مسارين من الطريق لإتاحة المجال لأعمال التصليحات، في حين خصصت مسارين آخرين لعبور السيارات والشاحنات، بهدف تقليل تأثير الأعمال على حركة المرور، وضمان سير الحركة المرورية بسلاسة.



ويعتبر طريق الدمام شريانًا رئيسيًا يربط الدمام ببقيق ومحافظة الأحساء، ويُعَدُّ ممرًا حيويًا لشاحنات النقل والمركبات الأخرى.



ونتيجة لهذا الدور الحيوي، فإنه يشهد تدفقًا مروريًا مكثفًا خاصة خلال نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن العمل على 3 مراحل، بإغلاق جزئي للطريق بطول 3,5 كم، لمدة 40 يومًا للمرحلة الواحدة، مؤكدةً أنها ستغلق مداخل ومخارج الطريق، حسب حاجة العمل.في سياق آخر، عقدت أمانة الشرقية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وإدارة المرور بالمنطقة، اجتماعاً، اليوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من قبل الهيئة للمستجدات المستحدثة، التي تسعى لها الأمانة والهيئة لتطوير عدد من الطرق بمحافظة الخبر.وجاء أبرزها طريق الأمير تركي، وطريق الملك فيصل، وطريق الملك سلمان.حضر الاجتماع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف، ومدير مرور بالمنطقة الشرقية العميد جهاد المجحد، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس مازن بخرجي، ورئيس بلدية محافظة الخبر، وذلك بمقر الأمانة.