رموز جديدة.. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا عبر "أبشر"

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أنها قررت طرح لوحات المزاد، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".
طريقة
الدخول على خدمة المزاد الإلكترونيوأوضحت
أن المزاد يبدأ اليوم من الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءً،
ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، وذلك على النحو التالي:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.
وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.
أهمية
زيارة منصة أبشروشددت
على أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال
المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.
رموز
جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح
المزاد للمرة الثالثة؛ برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في منصة
"أبشر".
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