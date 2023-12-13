الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رموز جديدة.. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا عبر "أبشر"

المرور
المرور يطرح مزاد لوحات إلكتروني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أنها قررت طرح لوحات المزاد، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".

اضافة اعلان

طريقة الدخول على خدمة المزاد الإلكتروني

وأوضحت أن المزاد يبدأ اليوم من الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءً، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، وذلك على النحو التالي:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.
 وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.


أهمية زيارة منصة أبشر

وشددت على أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.


رموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات

 الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثالثة؛ برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في منصة "أبشر".

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار وسيول على الرياض ومعظم المناطق

حلول مؤقتة لدفع إيجارات الموقوفة خدماتهم ومقترحات بآلية جديدة

بالتفاصيل.. مسودة نظام إجراءات التراخيص البلدية

تحذير عاجل.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والشمالية وهذه المناطق

عاجل.. السيول تداهم محلات حراج الخردة في مكة المكرمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور 4:32 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

غدًا عبر"أبشر".. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا للوحات المعدنية

أبشر 4:57 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

اليوم وغدًا.. احصل على لوحة مركبتك المميّزة عبر "أبشر"

المرور 7:43 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"المرور": تنفيذ مليون و239 ألف عملية عبر أبشر خلال أكتوبر

F_Sv2GtWUAAO6_N 4:11 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

المرور.. إطلاق خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

اقرأ أيضا

ساند
2:39 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

التأمينات: تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا

WhatsApp Image 2023-12-13 at 12.38.30 AM
2:00 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. مداهمة مفاجئة لمبنى سكني لعمالة مخالفة بالعزيزية.. ماذا وجد بداخله؟

عقارات
1:15 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

إحكام: 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

أمطار مكة المكرمة
1:01 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة على مكة والمدينة ومحافظة صوير بالجوف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

كلية الملك خالد العسكرية
8:30 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

طريقة ورابط معرفة نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية

السرطان
8:04 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أولها فريضة إسلامية.. 4 طرق تجنبك خطر الإصابة بالسرطان

أمطار المملكة
7:23 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار وسيول على الرياض ومعظم المناطق

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
6:44 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. مسودة نظام إجراءات التراخيص البلدية

أمطار المملكة
6:30 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تحذير عاجل.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والشمالية وهذه المناطق

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
5:09 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم