لماذا الساحل الغربي هو الأدفأ بالمملكة خلال الشتاء؟ خبير يكشف مفاجأة

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سبب دفئ الساحال الغربي للمملكة خللا فصل الشتاء.





لماذا الساحل الغربي هو الأدفأ بالمملكة خلال الشتاء؟ اضافة اعلان



سبب تلطيف درجة الحرارة شتاءً وصيفًا



أشد الدول بردًا



الشمس تغرب اليوم وتغرب بعد أسبوعين



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وأوضح ‘لى حسابه في منصة "إكس"، أنه عادة وفي فصل الشتاء يكون الساحل الغربي هو الأدفأ بالمملكة لعوامل منها:1 - دفء البحر الأحمر.2 - تمدد منخفض السودان الحراري.3 - حجز جبال السروات من أن تتوغل الكتلة الشمالية الشرقية الباردة.وأضاف أن المسطحين البحريين الشرقي والغربي يسهمان في تعديل وتلطيف درجة الحرارة شتاءً وصيفًا نسبيًا، لئلا تكون الحرارة متطرفة وقارية كما في المناطق الوسطى والشمالية.ولفت إلى أنه في فصل الشتاء الشمالي عادة أشد الدول بردًا روسيا في نصف الكرة الشمالي، وأن أشد الدول حراً أستراليا في نصف الكرة الجنوبي، وهكذا يتم التوازن الكوني الدقيق في تدبير الأرض ومن عليها ممن خلقها وبرأها سبحانه وتعالى.وأشار إلى أن الشمس تغرب اليوم 16 ديسمبر ولن تشرق إلا في 29 ديسمبر أي بعد 14 يومًا، وذلك في مدينة فرخويانسك الروسية الواقعة على دائرة 67.33 درجة شمالًا، وأن هذه الظاهرة تنسحب على كل من يشارك المدينة في دائرة العرض.