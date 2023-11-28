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الأقل مُنذ 240 يوما.. أجواء باردة و انخفاض الحرارة على الرياض

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طقس المملكة
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حذر خبراء الأرصاد من أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة بالعاصمة الرياض ادنى مستوياتها منذ 240 يوم.
وحسب طقس العرب"، فقد فمن المتوقع أن تزايد تأثر الأجزاء الوسطى من المملكة العربية يوم غد الأربعاء بكتلة هوائية أقل حرارة قادمة من القارة الأوروبية عبر منطقة بلاد الشام، تترافق بأجواء لطيفة ومُنعشة نهاراً، تميل للبرودة في ساعات الليل.اضافة اعلان

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الأربعاء، لتصبح العظمى بحدود 22 درجة مئوية، لتكون بذلك أقل درجة حرارة عُظمى مسجلة في العاصمة منذ 240 يوم، أي مُنذ مطلع شهر أبريل الماضي، في حين يُتوقع أن تنخفض ليلاً إلى حوالي 15 درجة مئوية.

بدء تدفق كُتل هوائية

وبين الخبراء أن هذا التغير والانخفاض التدريجي على درجات ناتج عن بدء تدفق كُتل هوائية أقل حرارة نحو المنطقة بالتزامن مع اقترابنا أكثر وبشكلٍ يومي من فصل الشتاء، والذي يبدأ فلكيا هذا العام بتاريخ 22 ديسمبر القادم، وهو اليوم الذي تتعامد فيه أشعة الشمس على مدار الجدي، مُعلنة رسمياً دخول فصل الشتاء.

انخفاض في درجات الحرارة على هذا المناطق بالمملكة

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد من أجواء باردة وانخافض درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة.

أجواء باردة خلال اليومين القادمين

وأوضح على حسابه في منصة"إكس"، أن ابتداءً من الليلة وخلال اليومين القادمين، من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على مناطق وسط المملكة تشمل العاصمة الرياض، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ( ْ15 - ْ12) درجة مئوية.

انخفاض في درجات الحرارة

كما متوقع أن يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة، بحيث يكون الطقس معتدلاً في عموم المناطق يميل للبرودة في شمال المملكة والقمم الجبلية العالية.
وفي ساعات الليل يكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد في أغلب المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة على معظم المناطق.

أحوال جوية غير المُستقرة مع أمطار متفرقة

يأتي هذا مع تعرض أجزاء من شمال المملكة ورُبما شمال المنطقة الوسطى ببعض الأحوال الجوية غير المُستقرة والتي يُرافقها فرص هطول أمطار مُتفرقة في أغلبها وتشمل مناطق دون الأخرى.

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