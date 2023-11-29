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تحذير من تساقط الثلوج على جبل اللوز وشتاء بارد في الشمال

جبل اللوز الثلوج
الثلوج بجبل اللوز
أ أ
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حذر خبراء الأرصاد من فرص مرتفعة لتساقط الثلوج على جبل اللوز، وشتاء بارد في مناطق شمال المملكة.

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أجواء باردة وأمطار متفاوتة

وحسب "طقس العرب"، فإن التوقعات تُشير إلى تأثر المملكة بشتاء بارد شمالاً، إضافة لحالات جوية ماطرة على فترات متباعدة.


كتل هوائية باردة مع مرتفع جوي بارد

ومن المتوقع أن تتأثر غرب القارة الأوروبية بكتل هوائية باردة مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على شرق القارة الأوروبية، حيث يتوقع أن تندفع بعض الكتل الهوائية الباردة نحو شمال وشرق الجزيرة العربية.


سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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