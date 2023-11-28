الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

202011260155585558
موجة باردة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد من أجواء باردة وانخافض درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة.

أجواء باردة خلال اليومين القادمين

اضافة اعلان
وأوضح على حسابه في منصة"إكس"، أن ابتداءً من الليلة وخلال اليومين القادمين، من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على مناطق وسط المملكة تشمل العاصمة الرياض.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ( ْ15 - ْ12) درجة مئوية.

انخفاض في درجات الحرارة


وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة، بحيث يكون الطقس معتدلاً في عموم المناطق يميل للبرودة في شمال المملكة والقمم الجبلية العالية.


أمطار متوقعة على مناطق جنوب المملكة


كما أنه من المتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على أجزاء من جنوب غرب المملكة، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية على شرق ووسط المملكة وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على باقي المناطق.
وفي ساعات الليل يكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد في أغلب المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة على معظم المناطق.

مرتفع جوي وكتلة هوائية دافئة


ويتوقع الخبراء، أنه خلال الأسبوع الأول من ديسمبر بسيطرة للمُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على مناطق شمال شبه الجزيرة العربية ويترافق بكتلة هوائية أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة في تلك المناطق.

بشرى لسكان هذه المناطق


فيما يُتوقع أن تكون درجات الحرارة أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات على مناطق الحدود الشمالية و الجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة، بينما تكون ضمن مُستوياتها الطبيعية في بقية المناطق.

أحوال جوية غير المُستقرة مع أمطار متفرقة


يأتي هذا مع تعرض أجزاء من شمال المملكة ورُبما شمال المنطقة الوسطى ببعض الأحوال الجوية غير المُستقرة والتي يُرافقها فرص هطول أمطار مُتفرقة في أغلبها وتشمل مناطق دون الأخرى.

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة


وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

اقرأ أيضا

منصة مدرستي
2:21 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

منصة مدرستي تعلن إضافة خدمة جديدة بخصوص رصد حضور وغياب الطلاب

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

اختبار الأختبارات اختبارات
1:42 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

التعليم: بدء اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين الأحد

images
1:34 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة أخيه بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بالمسعري في الرياض

اقرأ أيضا

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

540 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي وقصة أول طائرة بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

7980997 2:50 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بطرق وأحياء جدة(فيديوهات)

5545654 11:53 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

أنهار جارية.. شاهد قوة سيول القرن والرقابية بمهد الذهب في المدينة

FgVNXZpXEAAZNbA 9:28 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على المملكة

F-e36MfXQAE8puR 1:36 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

"ولله في خلقه شؤون".. "المسند" يكشف أسرار ظاهرة التكييف الكوني

اقرأ أيضا

887
9:50 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة السعودية الـ 22 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وزارة التجارة
9:29 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

بالخطوات.. طريقة توثيق المتجر الإلكتروني في منصة الأعمال

المواصفات والمقاييس
7:34 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

تعيين 8182 سفير جودة في مدن ومناطق المملكة

شقق سكنية مباعة
7:11 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أكثر المناطق وأقلها بيعًا للشقق السكنية في المملكة حتى أكتوبر 2023

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

202011260155585558
2:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

images
1:05 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

سماحة مفتي عام المملكة
12:29 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

برنامج سكني
12:26 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

الخطوط السعودية
12:15 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر