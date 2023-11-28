عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد من أجواء باردة وانخافض درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة.





أجواء باردة خلال اليومين القادمين

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انخفاض في درجات الحرارة



أمطار متوقعة على مناطق جنوب المملكة

مرتفع جوي وكتلة هوائية دافئة

بشرى لسكان هذه المناطق

أحوال جوية غير المُستقرة مع أمطار متفرقة

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في منصة"إكس"، أن ابتداءً من الليلة وخلال اليومين القادمين، من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على مناطق وسط المملكة تشمل العاصمة الرياض.وأضاف أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ( ْ15 - ْ12) درجة مئوية.وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة، بحيث يكون الطقس معتدلاً في عموم المناطق يميل للبرودة في شمال المملكة والقمم الجبلية العالية.كما أنه من المتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على أجزاء من جنوب غرب المملكة، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية على شرق ووسط المملكة وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على باقي المناطق.وفي ساعات الليل يكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد في أغلب المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة على معظم المناطق.ويتوقع الخبراء، أنه خلال الأسبوع الأول من ديسمبر بسيطرة للمُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على مناطق شمال شبه الجزيرة العربية ويترافق بكتلة هوائية أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة في تلك المناطق.فيما يُتوقع أن تكون درجات الحرارة أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات على مناطق الحدود الشمالية و الجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة، بينما تكون ضمن مُستوياتها الطبيعية في بقية المناطق.يأتي هذا مع تعرض أجزاء من شمال المملكة ورُبما شمال المنطقة الوسطى ببعض الأحوال الجوية غير المُستقرة والتي يُرافقها فرص هطول أمطار مُتفرقة في أغلبها وتشمل مناطق دون الأخرى.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.