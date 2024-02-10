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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لهطول أمطار الخير جنوب حوطة بني تميم، بمنطقة الرياض، وسط توقعات بهطول الأمطار بعدة مناطق.





أمطار على منطقة الباحة



توقعات حالة الطقس



أمطار الخير جنوب #حوطة_بني_تميم

السبت ٢٩ رجب ١٤٤٥هـ

رصد : عبدالله الغميجان

عبر : @alqbabnh pic.twitter.com/exDOEd6K6M — FAHAD (@FAHAD_1322) February 10, 2024

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة يفيد باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة إلى الساعة الرابعة فجر الغد -بمشيئة الله - .وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، كما يصاحب الحالة المطرية تساقط البرد, والرياح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.ونبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظاً على سلامتهم.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.