تصل للحرمان من دخول باقي المواد.. التعليم تكشف عن عقوبة الغش في الاختبارات

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كشفت وزارة التعليم عن عقوبة الغش في الاختبارات، وذلك في إطار متابعة الاختبارات ومنع وضبط محاولات الغش والتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى الحرمان من دخول الاختبارات.



الغش الشفهي:



عقوبة الغش



تكرار حالة الغش:



الغش في الدور الثاني:



وأوضحت المذكرة التفسيرية والتنفيذية للائحة تقويم الطالب، أنه في حالة الالتفات المتكرر والغش الشفهي في قاعات الاختبار ، ينذر الطالب في المرة الأولى، وعند تكرار المحاولة ينقل الطالب من مكانه إلى مكان آخر في قاعة الاختبار، وفق صحيفة اليوم.وإذا ثبت غش الطالب للمرة الأولى في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني، يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، وتلغى درجة السؤال، أو الأسئلة التي ثبت غشه فيها ويعطى صفرا في ذلك السؤال، ويؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك.وفي حال تكرار غش الطالب للمرة الثانية في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني، يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، وتسحب ورقة إجابته، ويلغى اختباره في المادة التي غش فيها، ويعد مكملا مع الاحتفاظ له بدرجات أعمال للمرة الثانية في السنة.وإذا كان الغش في الدور الثاني للمرحلة المتوسطة، فيلغي اختباره وتتاح له إعادة اختبار المادة مع الغائبين بعذر في بداية العام، أما الطالب في المرحلة الثانوية فيعد مكملاً ويسمح له باختبار المادة في موعد اختبار الدور الثاني، أو موعد اختبار مواد الحمل، و يدون في كشوفات النتائج كلمة (غاش) في حفل درجة اختبار الفصل الذي وقع فيه الغش.وفي حال تكرار غش الطالب للمرة الثالثة في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، ويحرم الطالب من دخول الاختبار في بقية المواد التالية في جدول الاختبار بعد موافقة مكتب التعليم، وتدون ملاحظة في خانة الملاحظات (حرم من دخول اختبار بقية المواد لتكرار ارتكابه للغش).